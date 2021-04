6ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Στο επίκεντρο το σημείο καμπής των ελληνοτουρκικών σχέσεων

Η ανάλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εισέρχεται σε βάθος και το μέλλον γίνεται πιο ξεκάθαρο, όταν τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο κάδρο ιστορικών και γεωπολιτικών γεγονότων. Αυτή η ουσιαστική διαδρομή που οδηγεί στην κατανόηση του σήμερα και των μελλοντικών εξελίξεων θα αναλυθεί από κορυφαίες προσωπικότητες και ειδικούς στα πάνελ του 6ου Οκονομικού Φόρουμ των Δελφών που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με υβριδική μορφή, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου, 2021 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Πέρα από την συμμετοχή του Υπουργού εξωτερικών, κ. Νίκου Δένδια οι εργασίες του Φόρουμ αναφορικά με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, θα πραγματοποιηθούν με την συμβολή σημαντικών Ελλήνων, Τούρκων, Ευρωπαίων και Αμερικανών ειδικών.

Η κατανόηση της σημερινής κατάστασης απαιτεί την ανάλυση των σχέσεων της Τουρκίας με τη Δύση, την οποία θα παρουσιάσει ο διακεκριμένος Soner Cagaptay, διευθυντής του Turkish Research Program του “The Washington Institute for Near East Policy”. Η ανάλυση προχωρά περαιτέρω, με την Ελλάδα, η οποία πήρε τη στρατηγική απόφαση ότι ανήκει στη Δύση, με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα αναλύσουν διεξοδικά κορυφαίες προσωπικότητες, όπως, Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ειρήνη Καραμούζη, Senior Lecturer in Contemporary History του University of Sheffield UK, Asli Aydıntaşbaş, δημοσιογράφος και Senior Policy Fellow at European Council on Foreign Relations, Mustafa Aydin, πρόεδρος του Τουρκικού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, Güven Sak, Managing Director του “The Economic Policy Research Foundation” στην Τουρκία, Sinan Ülgen, Chairman at Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM), Visiting Scholar, Carnegie Europe, Ozgur Unluhisarcikli, Director, Ankara Office, “The German Marshall Fund”, Fadi Hakura, Consulting Fellow, Europe Programme, Chatham House, UK, και Βασίλης Καρατζάς, Levant Partners AIFM.

Η κατανόηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων απαιτεί βαθύτερη γνώση της ιστορικής συνέχειας των δύο λαών. Σε αυτό συμβάλλουν με την εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις τους οι Ιωάννης Γρηγοριάδης, Assoc.Prof. του Bilkent University και Senior Fellow & Head, Turkey Program, ELIAMEP Representative of the Istanbul Policy Center (IPC), Hakan Erdem, Professor of History, Sabanci University, Turkey, Sukru Ilicak, Historian & Author, Greece, και Κριστίν Φίλλιου, Professor, Department of History, UC Berkeley, USA, και Cemal Kafadar, Professor of History & Vehbi Koç Professor of Turkish Studies, Harvard University, USA.

Κομβική είναι η σημασία της συνθήκης γνωστής ως “Abraham Accords” για τις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπου η ειδική σε αυτό το ζήτημα Ebtesam Al-Ketbi, President, Emirates Policy Center (EPC) θα αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές.

Στα πάνελ του Φόρουμ θα εξεταστεί η δυναμική των ελληνοτουρκικών σχέσεων παρουσιάζοντας τη σημερινή κατάσταση της Τουρκίας, σε σχέση με την Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσω των συσχετισμών δυνάμεων και συγκρουόμενων συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σε αυτό το πολύπτυχο θέμα θα συμβάλουν οι Maj. General Amos Yadlin, Executive Director, Institute for National Security Studies (INSS), Israel, και Admiral James G. Foggo III, fmr. Commander, U.S. Naval Forces, USA.

Τέλος ειδική μεγάλη συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων και ευρωβουλευτών για το πως μπορεί να δημιουργηθεί συναίνεση στα ελληνοτουρκικά με την συμμετοχή των: Μαριέττα Γιαννάκου, βουλευτής, αντιπρόεδρος στο NATO Parliamentary Assembly, πρώην υπουργός και Ευρωβουλευτής, Πέτρου Κόκκαλη, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτής και Νίκου Ανδρουλάκη, Ευρωβουλευτής, που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα του Φόρουμ.

