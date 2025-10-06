Φοιτητική κατοικία: Πού κινούνται τα ενοίκια στις δύο μεγάλες φοιτητουπόλεις της Θράκης

Φοιτητική κατοικία: Πού κινούνται τα ενοίκια στις δύο μεγάλες φοιτητουπόλεις της ΘράκηςΔιαβάζεται σε 3'
Στην Ξάνθη και την Κομοτηνή δεν κατασκευάζονται εύκολα νέα διαμερίσματα κατάλληλα για φοιτητές, με αποτέλεσμα η ζήτηση να συγκεντρώνεται σε ένα ήδη κορεσμένο απόθεμα.
- 06 Οκτωβρίου 2025 07:35
Σε τροχιά ανόδου κινούνται οι τιμές των ενοικίων στις 2 μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας κατά το β’ τρίμηνο του 2025, με την μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην Ξάνθη.
Η άνοδος συνδέεται πρωτίστως με την αυξημένη ζήτηση από τους φοιτητές. Μετά την εξεταστική περίοδο και ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, οι ανάγκες για μικρά διαμερίσματα αυξάνονται σημαντικά, την ώρα που η προσφορά παραμένει περιορισμένη.
Παράλληλα, η έλλειψη νέων κατοικιών επιτείνει την πίεση στην αγορά. Στην Ξάνθη και την Κομοτηνή δεν κατασκευάζονται εύκολα νέα διαμερίσματα κατάλληλα για φοιτητές, με αποτέλεσμα η ζήτηση να συγκεντρώνεται σε ένα ήδη κορεσμένο απόθεμα.
Τέλος, δεν μπορεί να αγνοηθεί η επίδραση των εξωτερικών παραγόντων. Η γενικότερη αύξηση του κόστους διαβίωσης, η ακριβότερη ενέργεια, οι δαπάνες ανακαινίσεων και το αυξημένο κόστος ιδιοκτησίας μετακυλίονται στα ενοίκια, οδηγώντας σε ανοδικές τάσεις.
Τάσεις τιμών ακινήτων
Το β΄ τρίμηνο του 2025, οι τιμές των ενοικίων στις δύο μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας, Ξάνθη και Κομοτηνή, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στην Ξάνθη, όπου το κόστος αυξήθηκε κατά 9,10%, με τη μέση τιμή ενοικίασης να διαμορφώνεται στα 7,64 ευρώ ανά τ.μ. από 7 ευρώ το 2024.
Όσον αφορά την Κομοτηνή, σημειώθηκε αρκετά μικρότερη αύξηση. Συγκεκριμένα, οι τιμές ανέβηκαν κατά 4%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 7,62 ευρώ ανά τ.μ. από 7,33 ευρώ πέρσι.
Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά
Ξάνθη
- Διαμέρισμα, 90 τ.μ., 2ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 6,11 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 40 τ.μ., 3ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 11,25 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 115 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 4,17 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 100 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 5 ευρώ ανά τ.μ.
- Γκαρσονιέρα, 46 τ.μ., 1ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 10,87 ευρώ ανά τ.μ.
Κομοτηνή
- Γκαρσονιέρα, 45 τ.μ., 3ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 13,33 ευρώ ανά τ.μ.
- Γκαρσονιέρα, 65 τ.μ., 4ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 7,38 ευρώ ανά τ.μ.
- Γκαρσονιέρα, 55 τ.μ., 2ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 9,9 ευρώ ανά τ.μ.
- Γκαρσονιέρα, 40 τ.μ., 2ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 8,75 ευρώ ανά τ.μ.
- Γκαρσονιέρα, 59 τ.μ., 1ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 11,2 ευρώ ανά τ.μ.