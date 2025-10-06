Φοιτητική κατοικία: Πού κινούνται τα ενοίκια στις δύο μεγάλες φοιτητουπόλεις της Θράκης

Στην Ξάνθη και την Κομοτηνή δεν κατασκευάζονται εύκολα νέα διαμερίσματα κατάλληλα για φοιτητές, με αποτέλεσμα η ζήτηση να συγκεντρώνεται σε ένα ήδη κορεσμένο απόθεμα.

Σε τροχιά ανόδου κινούνται οι τιμές των ενοικίων στις 2 μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας κατά το β’ τρίμηνο του 2025, με την μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην Ξάνθη.

Η άνοδος συνδέεται πρωτίστως με την αυξημένη ζήτηση από τους φοιτητές. Μετά την εξεταστική περίοδο και ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, οι ανάγκες για μικρά διαμερίσματα αυξάνονται σημαντικά, την ώρα που η προσφορά παραμένει περιορισμένη.

Παράλληλα, η έλλειψη νέων κατοικιών επιτείνει την πίεση στην αγορά. Στην Ξάνθη και την Κομοτηνή δεν κατασκευάζονται εύκολα νέα διαμερίσματα κατάλληλα για φοιτητές, με αποτέλεσμα η ζήτηση να συγκεντρώνεται σε ένα ήδη κορεσμένο απόθεμα.

Τέλος, δεν μπορεί να αγνοηθεί η επίδραση των εξωτερικών παραγόντων. Η γενικότερη αύξηση του κόστους διαβίωσης, η ακριβότερη ενέργεια, οι δαπάνες ανακαινίσεων και το αυξημένο κόστος ιδιοκτησίας μετακυλίονται στα ενοίκια, οδηγώντας σε ανοδικές τάσεις.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β΄ τρίμηνο του 2025, οι τιμές των ενοικίων στις δύο μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας, Ξάνθη και Κομοτηνή, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στην Ξάνθη, όπου το κόστος αυξήθηκε κατά 9,10%, με τη μέση τιμή ενοικίασης να διαμορφώνεται στα 7,64 ευρώ ανά τ.μ. από 7 ευρώ το 2024.

Όσον αφορά την Κομοτηνή, σημειώθηκε αρκετά μικρότερη αύξηση. Συγκεκριμένα, οι τιμές ανέβηκαν κατά 4%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 7,62 ευρώ ανά τ.μ. από 7,33 ευρώ πέρσι.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Ξάνθη

Διαμέρισμα, 90 τ.μ., 2ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 6,11 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 40 τ.μ., 3ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 11,25 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 115 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 4,17 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 100 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 5 ευρώ ανά τ.μ.

Γκαρσονιέρα, 46 τ.μ., 1ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, ενοικιάζεται στα 10,87 ευρώ ανά τ.μ.

Κομοτηνή