Ισχυρή ζήτηση για ενοικίαση κατοικίας σε κέντρο Αθήνας και Δυτικά Προάστια – Η εικόνα των ενοικίων ανά περιοχή

Σε ήπιο ρυθμό κινούνται οι αυξήσεις στα ενοίκια της Αττικής το β’ τρίμηνο, με έντονη ανομοιομορφία. Στο κέντρο και στα Δυτικά σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος, σε άλλες περιοχές καταγράφηκαν μικρές αυξήσεις, ενώ στα Ανατολικά δεν υπήρξε καμία μεταβολή.

Η ισχυρή άνοδος στο κέντρο της Αθήνας και στα Δυτικά Προάστια συνδέεται κυρίως με την αυξημένη ζήτηση. Οι περιοχές αυτές αποτελούν ελκυστική επιλογή για φοιτητές καθώς διαθέτουν καλύτερη πρόσβαση σε συγκοινωνίες και παραμένουν πιο προσιτές σε σχέση με τα ακριβότερα Βόρεια και Νότια.

Αντίθετα, στα Ανατολικά Προάστια οι τιμές παρέμειναν στάσιμες. Η περιορισμένη ζήτηση, σε συνδυασμό με την απόσταση από κεντρικά σημεία, συγκράτησε τις αξίες, οδηγώντας σε μηδενική αύξηση.

Στα Βόρεια και Νότια Προάστια οι ανατιμήσεις ήταν σαφώς πιο περιορισμένες. Επειδή οι περιοχές αυτές είναι ήδη αρκετά ακριβές, η ζήτηση τείνει να κατανέμεται σε άλλες, οικονομικότερες ζώνες, γεγονός που συγκρατεί την περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Τέλος, στον Πειραιά και στο υπόλοιπο της Αττικής παρατηρείται μικρότερη αλλά σταθερή αύξηση. Αυτό αποδίδεται στις αναβαθμίσεις υποδομών, όπως το λιμάνι, ο προαστιακός και τα έργα οδικών δικτύων, αλλά και στην αναζήτηση πιο προσιτών λύσεων στέγασης εκτός του κέντρου.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο οι τιμές των ενοικίων στην Αττική, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Στο κέντρο της Αθήνας και στα Δυτικά Προάστια καταγράφηκε η μεγαλύτερη άνοδος στις τιμές ενοικίων. Συγκεκριμένα, στο κέντρο το κόστος αυξήθηκε κατά 6,80% και στα Δυτικά κατά 6,70%. Έτσι, η μέση τιμή ενοικίασης στο κέντρο διαμορφώθηκε στα 11,30 ευρώ ανά τ.μ. από 10,58 ευρώ, ενώ στα Δυτικά στα 8,89 ευρώ ανά τ.μ. από 8,33 ευρώ.

Αντίθετα, εντύπωση προκαλεί η στασιμότητα στα Ανατολικά Προάστια, όπου οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 9 ευρώ ανά τ.μ.

Ακολουθούν τα Νότια Προάστια με άνοδο 3,90% και τα Βόρεια με ακόμη μικρότερη αύξηση, 1,20%. Στα Νότια η μέση τιμή ενοικίου ανήλθε στα 12,99 ευρώ ανά τ.μ. από 12,50 ευρώ, ενώ στα Βόρεια στα 11,43 ευρώ ανά τ.μ. από 11,30 ευρώ πέρσι.

Στον Πειραιά και τα Προάστια του, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,60% και 5,70% αντίστοιχα. Έτσι, η μέση τιμή ενοικίου στον Πειραιά βρίσκεται πλέον στα 10,26 ευρώ ανά τ.μ. από 10 ευρώ, ενώ στα Προάστια στα 8,65 ευρώ ανά τ.μ. από 8,18 ευρώ το 2024.

Τέλος, στο υπόλοιπο της Αττικής σημειώθηκε άνοδος της τάξεως του 4%, με τη μέση τιμή ενοικίων να φτάνει στα 9,33 ευρώ ανά τ.μ. από 8,97 την περσινή χρονιά.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Κέντρο Αθήνας

Διαμέρισμα, 112 τ.μ., 2ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Κυψέλη, ενοικιάζεται στα 17,86 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 33 τ.μ., 4ος όροφος, ένα υπνοδωμάτια, Νέος Κόσμος, ενοικιάζεται στα 16,67 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 55 τ.μ., 1ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Πλατεία Βικτωρίας, ενοικιάζεται στα 10,91 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 108 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Γκύζη, ενοικιάζεται στα 7,41 ευρώ ανά τ.μ.

Βόρεια Προάστια

Βίλα, 770 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, Φιλοθέη, ενοικιάζεται στα 18,18 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 220 τ.μ., 3ος όροφος, τέσσερα υπνοδωμάτια, Φιλοθέη, ενοικιάζεται στα 31,82 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 300 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, Εκάλη, ενοικιάζεται στα 9,67 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 360 τ.μ., ισόγειο, πέντε υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 16,67 ευρώ ανά τ.μ.

Νότια Προάστια

Διαμέρισμα, 90 τ.μ., 2ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Παλαιό Φάληρο, ενοικιάζεται στα 9,44 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 110 τ.μ., 3ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Γλυφάδα, ενοικιάζεται στα 24,55 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 47 τ.μ., 4ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Δάφνη, ενοικιάζεται στα 15,53 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 125 τ.μ., 2ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Ελληνικό, ενοικιάζεται στα 20 ευρώ ανά τ.μ.

Δυτικά Προάστια

Διαμέρισμα, 97 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Ίλιον, ενοικιάζεται στα 7,22 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα 70 τ.μ., 3ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Αιγάλεω, ενοικιάζεται στα 11,57 ευρώ ανά τ.μ.

Γκαρσονιέρα, 30 τ.μ., 3ος όροφος, Περιστέρι, ενοικιάζεται στα 21,67 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 86 τ.μ., 4ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Γαλάτσι, ενοικιάζεται στα 8,37 ευρώ ανά τ.μ.

Ανατολικά Προάστια

Μονοκατοικία, 260 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, Γλυκά Νερά, ενοικιάζεται στα 7,31 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 175 τ.μ., 1ος όροφος, τέσσερα υπνοδωμάτια, Γέρακας, ενοικιάζεται στα 7,71 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 101 τ.μ., 2ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Παλλήνη, ενοικιάζεται στα 7,92 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 75 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται στα 10 ευρώ ανά τ.μ.

Πειραιάς

Διαμέρισμα, 70 τ.μ., 2ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Καλλίπολη, ενοικιάζεται στα 9,57 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 64 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Φρεαττύδα, ενοικιάζεται στα 14,84 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 88 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Πασαλιμάνι, ενοικιάζεται στα 9,66 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 103 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, Ταμπούρια, ενοικιάζεται στα 10,58 ευρώ ανά τ.μ.

Προάστια Πειραιά

Διαμέρισμα, 102 τ.μ., 3ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Νίκαια, ενοικιάζεται στα 11,76 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 90 τ.μ. 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Κερατσίνι, ενοικιάζεται στα 7,22 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 44 τ.μ., ισόγειο, ένα υπνοδωμάτια, Κερατσίνι, ενοικιάζεται στα 9.9 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 50 τ.μ., ημιυπόγειο, ένα υπνοδωμάτιο, Κορυδαλλός, ενοικιάζεται στα 9 ευρώ ανά τ.μ.

Υπόλοιπο Αττικής