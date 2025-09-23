Επιδότηση ενοικίου: Τι πρέπει να προσέξετε για να μη τη χάσετε – Οι προθεσμίες

Η πληρωμή της ενίσχυσης ενοικίου θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ

Με διασταυρώσεις και κατάθεση στοιχείων θα δοθεί η επιδότηση ενοικίου, καθώς στόχος είναι να φτάσει σε κάθε δικαιούχο η ενίσχυση.

Μάλιστα, πριν λίγες μέρες αναφορά έκανε ο υφυπουργός κ. Γ. Κώτσηρας. Όπως διευκρίνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα μπορεί η ΑΑΔΕ να προβαίνει σε διασταυρώσεις, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή του ενοικίου όλοι οι δικαιούχοι. “Θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες“, για “να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας που δικαιούνται αυτή τη σημαντική ενίσχυση θα τη λάβουν“, υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας.

Eδικές περιπτώσεις δικαιούχων

“Κλειδί” για την επιδότηση είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Με βάση, δε, την απόφαση, σε περιπτώσεις που ο εκμισθωτής: δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι), οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν έως τις 20/10/2025, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής “Τα Αιτήματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται πως με βάση απόφαση, μια σειρά δικαιολογητικά θα πρέπει υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω: εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία, μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα, οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής “Τα Αιτήματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Σημειώνεται ότι με νεότερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ώστε από 1/1/2026 η εξόφληση των ενοικίων να γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή.

Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για τη φετινή χρονιά, η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου).

Την εξαίρεση πάντως πέντε κατηγοριών μισθωμάτων από την επιβολή κυρώσεων σε βάρος ιδιοκτητών και ενοικιαστών, σε περίπτωση μη τραπεζικής καταβολής τους, αλλά και τέσσερις πρόσθετες ρυθμίσεις που θα πρέπει να ισχύσουν για την εύρυθμη εφαρμογή του μέτρου από 1.1.2026, ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς το Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, να συμπεριληφθούν στην εισήγηση του προς τον Υπουργό των Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, εν όψει της έκδοσης της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις εξαιρέσεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 5222/2025.