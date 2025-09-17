Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές ενοικίασης κατοικιών στα Ανατολικά Προάστια της Αθήνας και τα Μεσόγεια

Tα Ανατολικά Προάστια δεν δέχονται την έντονη επενδυτική πίεση που παρατηρείται σε περιοχές με υψηλή τουριστική δραστηριότητα ή αυξημένη παρουσία βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές των ακινήτων προς ενοικίαση στα Ανατολικά Προάστια, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Ποιοί είναι οι παράγοντες που συνέβαλαν στην σταθερότητα των τιμών;

Αρχικά, η ζήτηση για μισθώσεις κατοικιών παρέμεινε σταθεροποιημένη, χωρίς ιδιαίτερες εισροές φοιτητών, εργαζομένων ή νέων κατοίκων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επιπλέον πιέσεις στις τιμές. Παράλληλα, η επάρκεια διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά κάλυψε τις υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλοντας στη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Τέλος, τα Ανατολικά Προάστια δεν δέχονται την έντονη επενδυτική πίεση που παρατηρείται σε περιοχές με υψηλή τουριστική δραστηριότητα ή αυξημένη παρουσία βραχυχρόνιων μισθώσεων. Έτσι, απουσιάζουν οι παράγοντες που συχνά οδηγούν σε τεχνητή άνοδο των ενοικίων, με αποτέλεσμα η αγορά να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 δεν σημειώθηκε καμία άνοδος στις τιμές των ακινήτων προς ενοικίαση στα Ανατολικά Προάστια. Ειδικότερα, η μέση τιμή παρέμεινε στα 9 ευρώ ανά τ.μ.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά