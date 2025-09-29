Αναζητείται “φρένο” στις αυξήσεις τιμών – Αγωνία στο οικονομικό επιτελείο για τον πληθωρισμό

Με το ενεργειακό να πιέζει, τις πρώτες ύλες να ανεβαίνουν, τα πράσινα βάρη να φουσκώνουν λόγω των ρυθμιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων η κυβέρνηση και το ΥΠΑΝ προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση που έχει από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Με βασικά είδη όπως τα γαλακτοκομικά, το βόειο κρέας, το αιγοπρόβειο, αλλά και τα σοκολατοειδή να βρίσκονται σε συνεχές ανοδικό σπιράλ τιμών, αλλά με ανατιμητικά μηνύματα για προϊόντα μεταποίησης συναντάται την ερχόμενη Τετάρτη (01/10) με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μετά την επιβολή βαριών προστίμων αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις των αλυσίδων, η συνάντηση εγγράφεται σε μια προσπάθεια συνεννόησης. Ήδη ο υπουργός έχει συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, «η οποία είναι θετική και πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την υπόθεση» όπως έχει αναφέρει.

Ουσιαστικά στόχος είναι να συγκρατηθεί κάπως ο πληθωρισμός που εκτιμάται ότι θα κλείσει στο επίπεδο περίπου του 3%. Κι αυτό όταν στη χώρα μας ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 880 ευρώ μεικτά. Προφανώς μπορεί κάποια προϊόντα να είναι πιο φτηνά, συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ, ωστόσο η αγοραστική δύναμη είναι χαμηλότερη.

Για παράδειγμα στη Γαλλία ο πληθωρισμός είναι στο 0,8% και ο κατώτατος μισθός στα 1.802 ευρώ, στην Ισπανία οι ετήσιες ανατιμήσεις είναι 2,7% και ο κατώτατος μισθός 1.381 ευρώ. Στην Πορτογαλία με σχεδόν ίδιο κατώτατο μισθό με αυτόν που ισχύει στην χώρα μας, ο πληθωρισμός είναι 2,5%, ενώ στην Κύπρο είναι 0%.

Πάντως, για ανθεκτικό πληθωρισμό σε σχέση με τη ευρωζώνη έκανε λόγο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην ομιλία του στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, με θέμα «Η Βόρεια Ελλάδα ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία». «Στο πεδίο των τιμών, ο γενικός πληθωρισμός, παρότι παρουσίασε στοιχεία επιμονής από το Μάιο έως και τον Ιούλιο του 2025, κυρίως λόγω του υψηλού πληθωρισμού των υπηρεσιών αλλά και της αύξησης των τιμών στα είδη διατροφής, τον Αύγουστο υποχώρησε στο 3,1%, μειώνοντας τη θετική διαφορά σε σχέση με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης. Για το 2025 εκτιμάται ότι θα παραμείνει σχετικά υψηλός, γύρω στο 3%, αντανακλώντας κυρίως το θετικό παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας, προτού αποκλιμακωθεί σταδιακά το επόμενο έτος, ενισχύοντας τα πραγματικά εισοδήματα» τόνισε.

Για την ευρωζώνη επίσης σημείωσε ότι ο πληθωρισμός έφτασε από 2,4% το 2024 σε 2,1% το 2025, υποβοηθούμενος από την υποχώρηση του πληθωρισμού της ενέργειας και την ανατίμηση του ευρώ.

Την ίδια ώρα με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, άνοδο 1,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023. Δείγμα ότι σταδιακά θα πιεστεί ανοδικά όλη η αλυσίδα αξίας.

Πολιτική πίεση

Στο φόντο αυτό αλλά και με τα πράσινα βάρη να φουσκώνουν λόγω των ρυθμιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση και το ΥΠΑΝ προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση που έχει.

Χαρακτηριστικά χθες στην Απογευματινή ο κ. Θεωδορικακος τόνισε: «Είναι άλλο οι έλεγχοι και άλλο οι πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών ώστε να στηρίξουμε το εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού. Όπως γνωρίζετε, εκφράσαμε την κοινωνική απαίτηση από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και να προχωρήσουν άμεσα σε μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων πρώτης ανάγκης.»

Μήνυμα για μειώσεις

Ο υπουργός μάλιστα φωτογράφισε μειώσεις τιμών σε άμεσο χρόνο. «Δεσμεύτηκαν ότι θα το κάνουν, αντιλαμβανόμενοι την κοινωνική ευθύνη τους. Θυμίζω ότι με τις παρεμβάσεις μας, τους προηγούμενους μήνες καταφέραμε να έχουμε για πέντε συνεχόμενους μήνες αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα – τον χαμηλότερο στην Ευρωζώνη. Αυτό δείχνει ότι όταν υπάρχει σχέδιο και αποφασιστικότητα, μπορούμε να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Η προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών συνεχίζεται – και είναι υπόθεση όλων: του κράτους, των παραγωγών, των αλυσίδων λιανεμπορίου, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης.