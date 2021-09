Attica Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των warrants

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των δικαιωμάτων εξαγοράς παραστατικών τίτλων (warrants) ανακοίνωσε η Attica Bank, με τα αποτελέσματα να δείχνουν την άσκηση συνολικά 527.647 warrants στην τιμή του 0,1530 ευρώ.

Για την εισαγωγή των παραπάνω τίτλων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και για τη μετατροπή τους σε μετοχές, θα ακολουθήσει η υποβολή Ενημερωτικού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο μεταξύ, η πρόσφατη έγκριση της πρότασης για reverse split, μέσω συνένωσης 60 μετοχών σε μία, όπως είναι εύλογο, θα εφαρμοστεί και στα warrants κατά την ίδια αναλογία, με την τιμή εξαγοράς να διαμορφώνεται σε 9,18 ευρώ ανά τίτλο.

Τι έκαναν οι βασικοί μέτοχοι

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι της Attica Bank (ΤΜΕΔΕ με 46,32% και ΕΦΚΑ με 32,34%) δεν άσκησαν τα δικαιώματά τους.

Αν το ίδιο συμβεί και κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., τότε οι τίτλοι θα μετατραπούν αυτόματα σε μετοχές, με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή, σηματοδοτώντας και τυπικά την είσοδο του δημοσίου, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, σε ποσοστό έως 68%.

Οι παραπάνω διαδικασίες θα κορυφωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν και ξεκινήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 120 έως 240 εκατ. ευρώ, με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή και την επανα-ιδιωτικοποίηση της τράπεζας.

Άνοιξε το VDR

Την περασμένη Δευτέρα άνοιξαν προς τους υποψήφιους επενδυτές τα VDR (virtual data rooms) κι από την ανάλυση των στοιχείων αναμένεται να αποκρυσταλλωθεί το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών και φυσικά η τιμή βάση της οποίας θα γίνει η ΑΜΚ.

Η τράπεζα έχει αναθέσει στους συμβούλους της ΑΧΙΑ Ventures και EUROXX να τρέξουν τη διαδικασία και από την πλευρά της διοίκησης της Attica Bank υπάρχει αισιοδοξία ότι η διαδικασία που στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας θα στεφθεί με επιτυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον υπάρχει από δύο τουλάχιστον ισχυρά διεθνή funds, μεταξύ των οποίων το Ellington Management Group, που πρόσφατα εξαγόρασε το ποσοστό της τράπεζας στην εταιρεία διαχείρισης Thea Artemis Financial Solutions και η J C Flowers & Co και η ΒΑΙΝ οι οποίοι έχουν συνάψει κοινοπραξία.

