ΔΕΘ: Οι 5+6 παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από βήματος ΔΕΘ, “αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τα τελευταία χρόνια 72 επιβαρύνσεις”.

Μια σειρά από παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων σε συνέχεια όσων έχουν ήδη προωθηθεί με κύριο στόχο την τόνωση της προφοράς στην αγορά κατοικίας και τη στήριξη μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σάββατο (06/09), από τη ΔΕΘ.

Έχουν, ήδη, προωθηθεί κυρίως 5 μέτρα όπως:

το επίδομα ενοικίου σε φoιτητές ,

, την επιστροφή ενός ενοικίου από το Νοέμβριο σε νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια,

σε νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, το πάγωμα του ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα για φέτος και με τις πληροφορίες να παραπέμπουν και για επέκταση για το 2026,

για φέτος και με τις πληροφορίες να παραπέμπουν και για επέκταση για το 2026, αφορολόγητο 800.000 για συγγενείς πρώτου βαθμού για γονικές παροχές και μεταβιβάσεις, μέτρο που έχει απαλλάξει πολλά, ευκατάστατα προφανώς, νοικοκυριά από βάρη στις κληροδοτήσεις ακινήτων,

και μεταβιβάσεις, μέτρο που έχει απαλλάξει πολλά, ευκατάστατα προφανώς, νοικοκυριά από βάρη στις κληροδοτήσεις ακινήτων, τη ποσοστιαία μείωση του ΕΝΦΙΑ και τις προσαρμογές των αντικειμενικών αξιών, κάτι που ωστόσο έχει «ουρές» μετά τις παρατηρήσεις για διορθώσεις.

Όπως τόνισε χθες ο πρωθυπουργός, «αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τα τελευταία χρόνια 72 επιβαρύνσεις: από τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο γονικής παροχής, μέχρι τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή, τον φόρο στις επιχειρήσεις, τον φόρο στα μερίσματα, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο κάποιους από τους φόρους που μειώσαμε ή καταργήσαμε.»

Με «βατήρα» αυτά, η κυβέρνηση προωθεί με βάση όσα ειπώθηκαν από το Πρωθυπουργό χθες, τα εξής:

1ον: Ενδιάμεσο συντελεστή 25% μετά το πρώτο του 15%. Αφορά τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Σήμερα, τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ φορολογούνται με 15%, αλλά από το πρώτο ευρώ πάνω από αυτό το όριο επιβαρύνονταν κατευθείαν με 35%.

Όπως ανέφερε, το μέτρο αφορά 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες. Το μέτρο μάλιστα μπορεί να έχει και συνέχεια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εφόσον ενταθεί η φορολογική συμμόρφωση, καθώς ο σημερινός μέσος όρος των 255 ευρώ που δηλώνεται αφήνει πολλά ερωτηματικά για την αξιοπιστία των στοιχείων.

Παράδειγμα

Έτσι, ένας ιδιοκτήτης που έχει 15.000 ευρώ εισοδήματα από ενοίκια θα σήμερα πληρώνει φόρο 15% μέχρι τα 12.000 δηλαδή καταβάλει 1800 ευρώ το χρόνο και για το ποσό των 3.000 που μένει μέχρι τα 15.000 καταβάλει άλλα 1050 ευρώ. Σύνολο 2850 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα για τα 3.000 ευρώ θα πληρώνει φόρο 25% δηλαδή 750 ευρώ. Θα έχει κέρδος 300 ευρώ.

2ον: Μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας από το 2026 μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό και το 2027 καταργείται εντελώς στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους.

3ο: Παρατείνεται το πάγωμα για νέες άδειες βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία μεγάλα διαμερίσματα της Αθήνας, ώστε να περιοριστεί η πίεση στα ενοίκια.

4ον: Συνεχίζει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» με χαμηλότοκα δάνεια για νέους, που ωστόσο έχει συναντήσει την ισχυρή κριτική καθώς και το «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» που δίνει κίνητρα σε ιδιοκτήτες να αναβαθμίσουν και να διαθέσουν αχρησιμοποίητα ακίνητα στην αγορά.

5ον: Σε ρότα μπαίνει ο νέος θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής, ώστε ιδιώτες και φορείς να ανταλλάσσουν γη, με κατοικίες για νέες οικογένειες.

6ον: Αξιοποιούνται ακίνητα του Δημοσίου. Συγκεκριμένα στα στρατόπεδα Μοσχάτου, Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη και Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα θα ανεγερθούν 2.000 διαμερίσματα, εκ των οποίων το 25% θα στεγάσει στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα διατεθεί σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία.

Το πλαίσιο του Πρωθυπουργού

Χαρακτηριστική η αναφορά του Πρωθυπουργού:

«Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων, για να διορθώσουμε μια στρέβλωση που αφορά την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Θεσπίζουμε έναν χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Να εξηγήσω με απλά λόγια γιατί αυτό είναι σημαντικό: μέχρι τώρα ο χαμηλός συντελεστής για τα ενοίκια ήταν 15% έως τις 12.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, όμως, προσέξτε, ο συντελεστής αυτός πήγαινε από το 15% στο 35% για όλα τα ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ. Αυτή η ρύθμιση, με σημαντικό όφελος για μικρούς ιδιοκτήτες, αφορά περί τους 150.000 ιδιοκτήτες με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και κάτω των 24.000 ευρώ ετήσια.

Παράλληλα, ωστόσο, η ρύθμιση αυτή αφορά και στη φορολογική συμμόρφωση. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος: οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος σε αυτή την αίθουσα που να πιστεύει ότι το πραγματικό μέσο ενοίκιο είναι 255 ευρώ.

Αυτό, όμως, είναι το ποσό το οποίο δηλώνεται σήμερα επισήμως στην Εφορία.

Συνεπώς, αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι πια μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, πιστεύω ότι σίγουρα οι ενοικιαστές, αλλά και οι ιδιοκτήτες, έχουν πια κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν και όχι αν, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί, όταν αυτό συμβεί, είμαι ανοιχτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων.

Και όλα αυτά συνδυαστικά και με πολιτικές στήριξης της στέγης που βρίσκονται ήδη σε ισχύ: την απαγόρευση, για παράδειγμα και το 2026 νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας, την τριετή απαλλαγή φόρου όταν ενοικιάζεται ένα κλειστό σπίτι, προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», ενώ ψηφίζεται και ο νόμος για την Κοινωνική Αντιπαροχή.

Αλλά δρομολογούμε και έναν καινοτόμο τρόπο αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου, σε συνεργασία με τον Υπουργό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συμφωνήσαμε ότι σε τρία σημαντικά στρατόπεδα, στο Μοσχάτο, εδώ στο στρατόπεδο Ζιάκα, στην Πάτρα στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη, θα χτιστούν, με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων, 2.000 διαμερίσματα, 25% αυτών θα στεγάσουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το 75% θα αποδοθεί σε συμπολίτες μας που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Χωροταξικός σχεδιασμός

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός με ορίζοντα το 2030 ανέδειξε την ανάγκη της χωροταξικής διευθέτησης, που ωστόσο έχει καθυστερήσει.

“Τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση: είναι εκείνη που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει, τι και με ποιους όρους, με βάση το ψηφιακό Κτηματολόγιο που το κράτος αποκτά για πρώτη φορά. Και με οδηγό έναν χωροταξικό σχεδιασμό κάθε περιοχής, που θα αποτρέπει τις αυθαιρεσίες και την άναρχη δόμηση.

Και βέβαια με μοχλούς πολεοδομίες που, από -δυστυχώς- αρκετές φορές, εστίες εξυπηρετήσεων ή ακόμα και διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή. Γι’ αυτό έχουμε πάρει τη δραστική απόφαση οι πολεοδομίες, ως προς το κομμάτι έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών, να φύγουν από τους Δήμους και να ενταχθούν οργανικά στην «Κτηματολόγιο ΑΕ».

Προσέξτε, είναι ένα ζήτημα κρίσιμο για το μέλλον του τόπου. Η οργάνωση του χώρου αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη «σιωπηλή» μεταρρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνησή μας. Είναι, όμως, τόσο απαραίτητη για να κάνουμε πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη, που επιτρέπει τη δόμηση με όρους σεβασμού στο μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον. Αποτελεί έναν κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα, καθώς πυροδοτεί τις κατασκευές, τον τουρισμό, τις ξένες επενδύσεις. Είναι, με άλλα λόγια, μία ακόμα μεταρρύθμιση μακράς πνοής, που προϋποθέτει και αυτή διάλογο και συναίνεση” ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης.