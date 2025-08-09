“Ελ Βενιζέλος”: Ανοίγει δίαυλο με την πόλη της… “Δυναστείας”

Η American Airlines συνεχίζει να επεκτείνεται στην Ελλάδα, ξεκινώντας την 5η καθημερινή πτήση της προς την Αθήνα (ATH) με μια νέα σύνδεση από το Dallas-Fort Worth (DFW). Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα για απευθείας σύνδεση με την πόλη των Κάρριγτον της δημοφιλούς σειράς των 80s της Δυναστείας.

Νέες γέφυρες με τις ΗΠΑ χτίζει διαρκώς ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος” στη βάση μια στρατηγικής “αμφίπλευρης επέκτασης” σε αγορές τόσο της δύσης όσο και τις ανατολής. Έτσι η American Airlines, ανακοίνωσε χθες την εισαγωγή ενός νέου δρομολογίου από το Ντάλλας (DFW )προς την Αθήνα.

Σημειώνεται ότι το δρομολόγιο από και προς το Ντάλλας, της πόλης αναφοράς του σήριαλ της Δυναστείας – Dynasty, είναι η “πέμπτη απευθείας γέφυρα” της εταιρείας προς την ελληνική πρωτεύουσα, γεγονός που την καθιστά τον αερομεταφορέα με τις περισσότερες απευθείας πτήσεις από την Ελλάδα με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Φέτος, δε, η American εγκαινίασε με επιτυχία ένα νέο δρομολόγιο που συνδέει την Αθήνα (ATH) με τη Σάρλοτ (CLT). Σύμφωνα με τους επιτελείς της εταιρείας μάλιστα, το δρομολόγιο αυτό θα επανέλθει την επόμενη χρονιά, όπως και οι πτήσεις προς Σικάγο (ORD), Νέα Υόρκη (JFK) και Φιλαδέλφεια (PHL).

«Η ζήτηση των επιβατών για πτήσεις προς και από πόλεις με πλούσια πολιτιστική ταυτότητα συνεχίζει να αυξάνεται. Παρατηρούμε πως όλο και περισσότεροι πελάτες συρρέουν σε προορισμούς όπου μπορούν να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, εξερευνώντας την ιστορία και τον πολιτισμό με έναν τρόπο που ξεπερνά κάθε προηγούμενη εμπειρία», δήλωσε ο José A. Freig, Vice President – International and Inflight Dining Operations. Της American. «Με αυτό το δρομολόγιο, οι επιβάτες μας στην Αθήνα θα έχουν επίσης πρόσβαση στον μεγαλύτερο κόμβο μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, με δυνατότητα σύνδεσης προς περισσότερους από 225 προορισμούς στις ΗΠΑ και πέραν αυτών.»

«Η σύνδεση της Αθήνας από την επόμενη θερινή περίοδο με το Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, τον μεγαλύτερο κόμβο της American Airlines στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί ακόμα μια εξαιρετική εξέλιξη για τη διασυνδεσιμότητα της ελληνικής πρωτεύουσας με την αμερικανική αγορά», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

«Παράλληλα με τις πολύ επιτυχημένες θερινές πτήσεις της American Airlines από το Σικάγο, την Νέα Υόρκη/ JFK, την Φιλαδέλφεια, και πιο πρόσφατα τη Σάρλοτ, το νέο δρομολόγιο της American Airlines από το Ντάλας, ένα στρατηγικό κόμβο στην καρδιά του Τέξας, με ισχυρή επιχειρηματική, πολιτιστική και αθλητική ταυτότητα, προσφέρει στους επιβάτες ακόμη περισσότερες συναρπαστικές επιλογές με το κορυφαίο προϊόν της αεροπορικής εταιρείας! Εκτιμούμε ιδιαίτερα την «ψήφο εμπιστοσύνης» της American Airlines προς την αγορά της Αθήνας και θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας για ασφαλείς και γεμάτες πτήσεις, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη σταθερή μας δέσμευση να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με στόχο την δυναμική ανάπτυξη και την επιτυχία της στην Αθήνα.»

*Οι ώρες πτήσεων μπορεί να αλλάξουν και λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα. Όλες οι ώρες είναι τοπικές.

Καθώς η American συνεχίζει να επεκτείνει τις διατλαντικές της υπηρεσίες, η εταιρεία θα εγκαινιάσει νέα σύνδεση προς την Πράγα, Τσεχία (PRG) και θα προσθέσει νέα δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Βουδαπέστη (BUD), το Μιλάνο (MXP) και η Ζυρίχη (ZRH).

Κατά τη θερινή περίοδο του 2026, η American θα εξυπηρετεί 11 ευρωπαϊκούς προορισμούς απευθείας από το DFW – αριθμός ρεκόρ για την εταιρεία.

Εισιτήρια για τα νέα θερινά δρομολόγια του 2026 θα είναι διαθέσιμα προς αγορά από τις 11 Αυγούστου μέσω της ιστοσελίδας aa.com ή μέσω της mobile εφαρμογής της American Airlines.

Η American Airlines

Να σημειωθεί ότι ως μία από τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, η American Airlines προσφέρει χιλιάδες πτήσεις καθημερινά προς περισσότερους από 350 προορισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες. Η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος της συμμαχίας oneworld, τα μέλη της οποίας εξυπηρετούν περισσότερους από 900 προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Οι μετοχές της American Airlines Group Inc. διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Nasdaq με τον κωδικό AAL

Οι προοπτικές της αμερικανικής αγοράς

Σύμφωνα, πάντως, με τα στοιχεία του ΔΔΑ η απευθείας κίνηση από και προς ΗΠΑ ξεπέρασε το 1 εκατ. για πρώτη φορά το 2024, αυξανόμενη κατά ένα ακόμα 14% μεταξύ Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, ενώ οι προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις σε πτήσεις από και προς ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10%. Από το 2019 η αύξηση της απευθείας επιβατικής κίνησης φτάνει το εντυπωσιακό 105%.

Πάντως τα “νέφη” στην αμερικανική αγορά, δε, λείπουν, καθώς υπα΄ρχουν αντίξοες συνθήκες λόγω ρυθμιστικών ζητημάτων με την εναέρια κυκλοφορία, συναλλαγματικής ισοτιμίας, δασμών αλλά και γεωπολιτικών αναταράξεων στην περιοχή. Γιαυτό καταγράφονται εκτιμήσεις για πιθανό φρένο τη νέα χρονιά στις αφίξεις από τη Β. Αμερική. Πάντως φέτος πάμε για ρεκόρ αφίξεων, καθώς πολλές εταιρείες προσφέρουν θέσεις για ΗΠΑ.

Βέβαια, από το σύνολο των Αμερικάνων που έρχονται στην Ελλάδα εκείνοι κι εκείνες που ταξιδεύουν απευθείας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού προς την χώρα μας είναι λίγοι, καθώς οι περισσότεροι έρχονται με ενδιάμεσες πτήσεις. Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχειά του ΔΑΑ, το 65% των επιβατών από τις ΗΠΑ ταξιδεύει με ενδι’αμεσο σταθμό, ενώ μόλις το 35% χρησιμοποιεί δρομολόγια που συνδέουν απευθείας τους δύο προορισμούς. Κάτι που όμως πιστοποιεί το ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Αντίστοιχα και ο αριθμός των απευθείας πτήσεων στη σύνδεση με τις ΗΠΑ έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2019 μέχρι σήμερα – από τις 46 εβδομαδιαίες πτήσεις τότε, φτάσαμε πέρυσι τις 82 και φέτος τις 103, στην αιχμή της σεζόν. Οι πέντε αερομεταφορείς που εξυπηρετούν την σύνδεση με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα καλύπτουν φέτος 9 προορισμούς από 4 το 2019, οι οποίοι με την προσθήκη το Ντάλας στις 21 Μαΐου 2026 θα γίνουν 10. Συγκεκριμένα η Αθήνα συνδέεται με το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης με 27 πτήσεις της American, Delta, Norse και Norwegian, και με το EWR με 17 πτήσεις από την Emirates και την United. American Airlines και United συνδέουν την πρωτεύουσα και με το Σικάγο ενώ απευθείας πτήσεις υπάρχουν Φιλαδέλφια, Ατλάντα, Βοστώνη, Ουάσινγκτον, Σάρλοτ και Λος Άντζελες.

Η αύξηση , πάντως, της συνδεσιμότητας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάντως, θα κριθεί με όρους κερδοφορίας των δρομολογίων.