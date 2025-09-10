“Ελ. Βενιζέλος” : Με “δείκτη” αντοχής στη γεωπολιτική αναταραχή – Κέρδη 92,2 εκατ. το α’ 6μηνο

Η επιβατική κίνηση στο “Ελ. Βενιζέλος” αυξήθηκε κατά 7,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά τη μείωση των καθαρών κερδών λόγω αυξημένων εξόδων.

Άνοδος καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025 στην επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος», που κατέγραψε ενίσχυση των εσόδων του με τα καθαρά κέρδη να κινούνται πτωτικά, λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΑΑ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 15,1 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 2,2% και 9,8% αντίστοιχα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5,8 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 11,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 3,1% και 14,9% αντίστοιχα.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 9,3 εκατομμύρια, αντανακλώντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, και οι επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 1,7% και 6,8% αντίστοιχα.

«Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ειδικά τον Ιούνιο, οι γενικές τάσεις παραμένουν ισχυρές και σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, αντανακλώντας την ελκυστικότητα και την ανθεκτικότητα της Αθήνας ως προορισμού, καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής ανάπτυξης δρομολογίων και επιβατικής κίνησης του ΔΑΑ», υπογραμμίζει η διοίκηση της εταιρείας.