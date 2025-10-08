“Εκοψαν” την ΟΣΕΤΕΕ από την ακρόαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας

Ουδέποτε κλήθηκε η ΟΣΕΤΕΕ στην ακρόαση που έλαβε χώρα στη Βουλή για το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας.

Μπορεί να φαντάζει παράδοξο αλλά πρόκειται για πραγματικότητα.

Από την ακρόαση στην κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας “κόπηκε” η ΟΣΕΤΕΕ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η κατ’εξοχήν αρμόδια σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Είναι πραγματικά απορίας άξιον γιατί σ’ ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων προβλέπει 13ώρη απασχόληση, δεν κλήθηκε στην ακρόαση η ΟΣΕΤΕΕ και ο πρόεδρός της. Ισως γιατί είχαν αντιδράσει έγκαιρα και με επιχειρήματα στην κατάθεση του νομοσχεδίου και στις επίμαχες διατάξεις του.

Ο επικεφαλής της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης δεν έκρυψε την οργή του στη σχετική δήλωσή του:

“Έκοψαν την ΟΣΕΤΕΕ από την ακρόαση στην κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής για τη συζήτηση στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Τους πλέον ειδικούς στα ζητήματα ΥΑΕ με πλήρες πλαίσιο θέσεων. Δεν έχουν συμπεριλάβει ούτε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ούτε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Έχουν καλέσει κάποιους φίλους τους με περίεργες ιδιότητες. Δεν είναι Δημοκρατία αυτό. Θα μου πείτε έχουν γίνει και γίνονται και χειρότερα.

Ζητούμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μεταφέρουν τις προτάσεις μας. Η ανθρωποθυσία στους χώρους εργασίας από αυτές τις πολιτικές και πρακτικές προέρχεται. Δεν πτοούμαστε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για Δημοκρατία στην Εργασία, στην Κοινωνία και στους Θεσμούς”.