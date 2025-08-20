Eurostat: Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Eurostat: Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον ΙούλιοΔιαβάζεται σε 1'
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η ετήσια ποσοστιαία αύξηση των τιμών στην Ευρωζώνη διατηρήθηκε στο 2% τον Ιούλιο του 2025.
- 20 Αυγούστου 2025 16:20
H Eurostat, με βάση τα τελικά στοιχεία, κατέγραψε πληθωρισμό στο 3,7% για την Ελλάδα, μετά το 3,6% του Ιουνίου.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, ο δείκτης έτρεξε με ετήσιο ρυθμό 2,4% τον Ιούλιο από το 2,3% ετησίως που είχε προηγηθεί.
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η ετήσια ποσοστιαία αύξηση των τιμών στην Eυρωζώνη, διατηρήθηκε στο 2% τον Ιούλιο του 2025, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούνιο. Πέρυσι, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,6%.
Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%).
Αντίθετα, τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν σε Ρουμανία (6,6%), Εσθονία (5,6%) και Σλοβακία (4,6%).