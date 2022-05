ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Συνεργάζεται με το κέντρο της UNESCO για την επαγγελματική κατάρτιση

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνεργάζεται με το UNESCO-UNEVOC International Centre for TVET (Διεθνές Κέντρο για την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Κατάρτιση (BIBB), με την υποστήριξη του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας & Έρευνας, στην υλοποίηση του διεθνούς έργου: “Bridging Innovation and Learning in TVET” (BILT).

Μαζί με άλλα 7 αντίστοιχα Κέντρα Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αφρική, Ασία και Ευρώπη, δημιουργούν ένα διαδικτυακό εργαλείο - πιλότο αυτόαξιολόγησης της ικανότητας και ετοιμότητας ενός Κέντρου Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ADVERTISING

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει, τη Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 – 13:30, διαδικτυακή εκδήλωση, μέσα από την πλατφόρμα ZOOM, με αντικείμενο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την πιλοτική δοκιμή του παραπάνω εργαλείου εντός του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις