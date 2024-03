Καναδικό ενδιαφέρον για επενδύσεις – Οι τομείς

Καναδικές εταιρείες έχουν βάλει στο «ραντάρ» την Ελλάδα ως επενδυτικού προορισμού.

Το θετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών Ελλάδας και Καναδά, τέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καναδά, τόσο στο πλαίσιο των συναντήσεων με τον Καναδό ομόλογό του, Justin Trudeau, όσο και στο πλαίσιο των επαφών με υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, με βάση πηγές με γνώση των συζητήσεων, αναδείχθηκε το μέχρι σήμερα θετικό momentum των διμερών σχέσεων και της επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο χωρών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Μεταξύ των σημαντικότερων καναδικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σήμερα, συγκαταλέγονται οι Εldorado Gold Corporation (μεταλλευτικός τομέας/εξόρυξη χρυσού), Fairfax Financial Holdings (εταιρεία συμμετοχών η οποία έχει επενδύσει ενεργά στην Ελλάδα τόσο σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τράπεζες, ασφάλειες, και πρόσφατα στο real estate και την τεχνολογία), FieraInfrastructure (υποδομές), Fleet Complete (λογισμικό εντοπισμού οχημάτων), Praktiker Hellas (αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού και DIY προϊόντων), αλλά και ο Όμιλος της AviAlliance (επένδυση στο Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών), που ανήκει κατά 100% στο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο PSPInvestments.

Εξάλλου, στοιχεία μελέτης της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οτάβα (Η Καναδική Οικονομία και οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Καναδά το 2022), επιβεβαιώνουν τη δυναμική της συνεργασίας Ελλάδας- Καναδά, καθώς το 2022 ήταν ιδιαίτερα θετικό για τις ελληνικές εξαγωγές στον Καναδά, με σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2021, που άγγιξε το 33%.

Αντίστροφα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η τάση των καναδικών επενδύσεων στην Ελλάδα είναι ανοδική, κυρίως σε σχέση με τα αποθέματα άμεσων επενδύσεων τα οποία το 2021 ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ έναντι 27 εκατ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 85%.

Μέταλλα

Ειδικά, όπως αναφέρεται, για το μεταλλευτικό κλάδο, έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα για την οικονομία της Ελλάδας, δεδομένης της πληθώρας κρίσιμων πρώτων υλών στο υπέδαφος, η Ελληνικός Χρυσός, 100% θυγατρική εταιρεία της καναδικής προέλευσης EldoradoGold η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στην αγορά της Τουρκίας, αποτελεί, όπως τονίζεται, χαρακτηριστικό επιτυχημένο παράδειγμα της ελληνο-καναδικής επιχειρηματικής συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, η Ελληνικός Χρυσός, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της καναδικής μητρικής Eldorado σε επίπεδο ‘best in class’ τεχνολογιών, έχει θέσει σε τροχιά υλοποίησης μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, συνολικού ύψους άνω των 3 δις. δολαρίων για την πλήρη κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου μεταλλείου των Σκουριών και την αξιοποίηση, όπως αναφέρεται, ενός παγκοσμίου κλάσης κοιτάσματος χρυσού και χαλκού που αφορά στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες – Στρατώνι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής.

Μάλιστα στελέχη του κλάδου χαρακτηρίζουν ως ελληνικό success story για «πράσινες» επενδύσεις και αειφόρες πρακτικές με έντονο ψηφιακό πρόσημο το εν λόγω εγχείρημα

Σημειώνουν, δε, ότι η επένδυση αυτή δύναται να καταστήσει τη χώρα μας ως μια από τους σημαντικότερους παραγωγούς χρυσού και χαλκού διεθνώς τα επόμενα χρόνια και να προσδώσει περισσότερες από 3.000 νέες άμεσες θέσεις εργασίας σε επίπεδο απασχόλησης.

Καναδάς: Σημείο αναφοράς για την εξορυκτική μας βιομηχανία

Επίσης σημειώνουν ότι ο Καναδάς είναι μια από τις πλέον αναπτυγμένες μεταλλευτικές βιομηχανίες στον κόσμο και ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας της χώρας εξαρτάται από τη μεταλλευτική δραστηριότητα (125 δις. δολάρια το 2021 η συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας, ήτοι περίπου 5% του συνολικού ΑΕΠ).

Ο Καναδάς διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους όπως χρυσό, νικέλιο, μόλυβδο, χαλκό, κοβάλτιο, πυρίτιο και άλλες κρίσιμες πρώτες ύλες, με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αλλά και υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικών διαχείρισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της εξορυκτικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, η καναδική αγορά διαθέτει ένα ανθεκτικό δίκτυο ερευνητικών εργαστηρίων που συνεχώς προάγουν την επιστήμη και την τεχνολογία στον εξορυκτικό τομέα, ενώ ειδικά σε σχέση με την αξιοποίηση ‘best in class’ υπεύθυνων πρακτικών εξόρυξης, η Ένωση Ορυκτών Πόρων του Καναδά (MiningAssociation of Canada, MAC) η οποία δεσμεύεται στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας Towards Sustainable Mining (TSM), έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης για την υποστήριξη των εταιρειών – μελών της για υπεύθυνη εξορυκτική δραστηριότητα και βέλτιστη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων κατά την εξόρυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η μακρόχρονη εμπειρία του Καναδά στον εξορυκτικό κλάδο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Ελλάδα, με σκοπό την ενδυνάμωση συνεργατικών σχημάτων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο μέλλον.