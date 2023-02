Μικροδάνεια αγροτών: Σε πλήρη λειτουργία η νέα πλατφόρμα KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Δύο σημαντικές καινοτομίες εγκαινιάζονται σήμερα στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, αποτέλεσμα της αρμονικής και παραγωγικής συνεργασίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, με τις υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός των χαμηλότοκων μικρο-δανείων σε αγρότες και αγροτικές μεταποιητικές επιχειρήσεις για μικρές επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Για πρώτη φορά, εγκαινιάζεται η πλατφόρμα KYC byHDB που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους με απλές διαδικασίες, να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους με μία και μόνη αίτηση και -εφόσον είναι επιλέξιμοι (Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμεροι και χωρίς εκκρεμότητες στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ)- η αίτηση τους για τη χρηματοδότηση να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη σε όσες τράπεζες εκείνοι επιλέξουν. Οι δυνάμεις της αγοράς θα διευρύνουν τις επιλογές τους για σύντομη και χαμηλότοκη δανειοδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες αλλά και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, μπορούν να επισκεφτούν από σήμερα την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

ADVERTISING

Υποβάλλοντας τα στοιχεία τους στην νέα πλατφόρμα KYC, ενημερώνονται με ταχύτητα για την επιλεξιμότητα τους ώστε να τύχουν των χρηματοδοτήσεων που προσφέρει το Ταμείο, για μικρά δάνεια, από 3.000 έως 25.000 ευρώ, οι οποίες θα συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς την παροχή εμπράγματων εγγυήσεων, από την πλευρά των αγροτών δανειοληπτών.

Μετά από αλλεπάλληλες δοκιμές, από τα στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB και διαδοχικά stress test, ειδικά -στο τελευταίο στάδιο- σε συνεργασία με μεγάλη Συνεταιριστική Τράπεζα που διαθέτει ευρύ πελατολόγιο στον αγροτικό τομέα, η πλατφόρμα KYC είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική ώστε να δεχθεί τις πρώτες αιτήσεις.

Η CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, τηρώντας τη δέσμευσή της στον Πρωθυπουργό για την διεύρυνση του bankability των επιχειρήσεων, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την πρωτοβουλία του στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης της καινοτόμουαυτής πλατφόρμας που αλλάζει τα δεδομένα χρηματοδότησης. Η πλατφόρμα KYC by HDB εισάγει τον θεσμό των μικροδανείων στην ελληνική αγορά, διευκολύνει και επιταχύνει την οριζόντια συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και τελικά διευρύνει τον αριθμό των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων. Συνδέει τα αιτήματα των επιχειρήσεων με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB και τα απευθύνει στο σύνολο των συνεργαζόμενων Τραπεζών.

Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αποκτούν «ορατότητα» (visibility) στο τραπεζικό σύστημα το οποίο με τη σειρά του θα παραλαμβάνει αιτήσεις οι οποίες δεν προσκρούουν σε Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα και Φερεγγυότητα.

Σχολιάζοντας την έναρξη λειτουργίας της καινοτόμου πλατφόρμας KYC by HDB αλλά και του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Ενεργοποιούμε σήμερα ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και τους αγρότες γράφοντας, ταυτόχρονα, μια καινούργια σελίδα στα προγράμματα ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας μέσω της πλατφόρμας Know Your Customer.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αλλάζει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες δανειοδότησης των επιχειρήσεων και ειδικότερα των μικρομεσαίων, κάνοντας τες πιο απλές, πιο γρήγορες και πιο διαφανείς. Στόχος μας είναι να μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις πολύ μεγάλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας εποχής».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, δήλωσε: «Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας KYC σηματοδοτεί στην πράξη την ενεργοποίηση ενός σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το γεγονός αυτό, συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας. Διευκολύνεται έτσι, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση τόσο των αγροτών, όσο και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Με το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο που θα είναι διαθέσιμο από αύριο κάνουμε ένα ακόμη σταθερό βήμα στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Μέσα από κοινό σχεδιασμό στοχεύουμε συνεχώς στην προώθηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας την δεδομένη χρονική στιγμή, που δεν είναι άλλο από την πρόσβαση όλο και περισσότερων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης».

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις