Πακέτο ΔΕΘ: Τι να αναμένουν οι μισθωτοί και τι οι επιχειρήσεις

Στην εξιεδίκευση των μέτρων προχωρά το μεσημέρι το ΥΠΕΘΟ σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Θεσσαλονίκης.

Την επιλογή να κρατήσει “εφεδρείες” από το υπερπλεόνασμα και να μοιράσει σε πολλές κατηγορίες πολιτών έστω κι ένα μικρό μέρισμα, που ωστόσο δεν φτάνει για να καλύψει τις συσσωρευμένες απώλειες των τελευταίων ετών λόγω πληθωρισμού επιχειρεί να κάνει η η κυβέρνηση με το νέο ‘πακέτο” της ΔΕΘ.

Κεντρικό σημείο είναι ότι απέφυγε να τιμαριθμοποιήσει πλήρως τη φορολογική κλίμακα, κάτι που θα διπλασίαζε, με βάση πληροφορίες, τα δημοσιονομικά βάρη,

Στο φόντο αυτό μείωσε τον ανώτερο συντελεστή από 44% σε 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ. Έτσι για εισοδήματα 60.000 ευρώ και άνω, προκύπτουν μειώσεις από 1.600 έως και 5.050 ευρώ. Ωστόσο με τις υψηλές εισφορές στα επίπεδα αυτά και πάλι η επιβάρυνση παραμένει μεγάλη.

Την ίδια ώρα για έναν εργαζόμενο χωρίς παιδιά με εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος περιορίζεται σε περίπου 200 ευρώ, ενώ για 30.000 ευρώ κυμαίνεται γύρω στα 400 ευρώ.

Το όφελος, μεταξύ άλλων, από τα εξής νέα μέτρα διαμορφώνεται ως εξής:

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι νέες ελαφρύνσεις των φορολογουμένων που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός, θα κοστίσουν στο δημόσιο 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 (κυρίως λόγω μειωμένων μηνιαίων κρατήσεων στην μισθοδοσία Ιανουαρίου και εφεξής). Το κόστος θα φτάσει στα 1,6 δισ. το 2027, όταν εκδοθούν τα μειωμένα εκκαθαριστικά για τους επαγγελματίες για τα εισοδήματα του 2026. Ενώ συνολικά, ολόκληρο το νέο «πακέτο» Μητσοτάκη «κοστίζει» 1,75 δισ. ευρώ για το 2026, που θα φτάσει στα 2,5 δισ. ετησίως από το 2027 και κάθε χρόνο μετά, όταν θα έχουν εφαρμοστεί πλήρως πλέον όλα τα νέα μέτρα.

Επιχειρήσεις

Επίσης, σε σχέση με τις επιχειρήσεις απέφυγε να κάνει παρεμβάσεις ελάφρυνσης μια και βέβαια έχει ήδη προχωρήσει σε μειώσεις μερισμάτων κτλ. Πάντως εξήγγειλε τα παρακάτω μέτρα, που ωστόσο η αγορά τα θεωρεί λιγοστά.

Συγκεκριμένα προωθεί:

1ον: Διπλασιασμός της έκπτωσης στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην ελληνική αγορά στους τομείς της άμυνας, της κατασκευής οχημάτων. Και η συγκεκριμένη ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 150 εκατομμύρια.

“Είναι προφανής η δική της επιδίωξη: πρέπει να προωθήσουμε μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα και την αμυντική βιομηχανία και αυτό υπό το φως των κατευθύνσεων της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας των κρατών μελών” τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

2ον: Στήριξη εξωστρέφειας, σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στάθηκε σε μια νέα στρατηγική. Ανέφερε ότι, “μόλις πριν από τρεις μέρες εγκρίναμε την Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών, όπου έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα.”

3ον: Απλοποίηση αδειοδοτικών διαδικασιών. “Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλούστευση αδειοδότησης, με αιχμή πάντα τις επενδύσεις στον χώρο της βιομηχανίας” τόνισε.

4ον. Προώθηση των χωροταξικών σχεδίων που αποτελεί αίτημα της αγοράς. “Σύντομα -κι εδώ θα πιέσω τους Υπουργούς, γιατί έχουμε εξαντλήσει λίγο τα χρονικά μας περιθώρια- θα τελειώσουν τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, τόσο για τη βιομηχανία όσο για τον τουρισμό και για τις ιχθυοκαλλιέργειες, τομέας κρίσιμος για τον πρωτογενή τομέα.” τόνισε.

5ον: Στήριξη εξαγωγών μέσα της Αναπτυξιακής Τράπεζας και ενίσχυση των ΜμΕ. “Εξελίσσεται η προκήρυξη της δράσης ύψους 200 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας” ανέφερε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

6ον: Δράση στήριξης των ΜμΕ μέσω του ΤΕΠΙΧ. Όπως είπε¨ο κ. Μητσοτάκης, “η Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία έχει επιτελέσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, παρέχει πλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς τους μικρομεσαίους”.

7ον. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, “το οποίο θα καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και θα ενεργοποιηθεί το 2026”.

8ον. Στήριξη της φαρμακευτικής καινοτομίας. Ο Πρωθυπουργός για τον χώρο της Υγείας έκανε λόγο για 50 εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν ειδικά στο Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων.

9ον. Στήριξη του πράσινου μετασχηματισμού με 700 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων μονάδων μέσω δύο νέων σημαντικών ευρωπαϊκών Ταμείων, του Κοινωνικού Κλιματικού και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

10ον Αναχώματα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών. Όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης θα δοθούν από τα παραπάνω ταμεία 200 εκατομμύρια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία

11ον: ‘Πρασίνισμα” ακτοπλοΐας με επιπλέον 300 εκατομμύρια. “ως ξεκίνημα”, όπως είπε, “για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου με «πράσινα» πλοία, ξεκινώντας από τα πορθμεία μας.”

Χωροταξικός σχεδιασμός

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός, στάθηκε σε δύο κομβικά θέματα για τις επιχειρήσεις, το χωροταξικό και την ενέργεια. Με ορίζοντα το 2030 ανέδειξε την ανάγκη της χωροταξικής διευθέτησης που ωστόσο έχει καθυστερήσει.

“Τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση: είναι εκείνη που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει, τι και με ποιους όρους, με βάση το ψηφιακό Κτηματολόγιο που το κράτος αποκτά για πρώτη φορά. Και με οδηγό έναν χωροταξικό σχεδιασμό κάθε περιοχής, που θα αποτρέπει τις αυθαιρεσίες και την άναρχη δόμηση.

Και βέβαια με μοχλούς πολεοδομίες που, από -δυστυχώς- αρκετές φορές, εστίες εξυπηρετήσεων ή ακόμα και διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή. Γι’ αυτό έχουμε πάρει τη δραστική απόφαση οι πολεοδομίες, ως προς το κομμάτι έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών, να φύγουν από τους Δήμους και να ενταχθούν οργανικά στην «Κτηματολόγιο ΑΕ».

Προσέξτε, είναι ένα ζήτημα κρίσιμο για το μέλλον του τόπου. Η οργάνωση του χώρου αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη «σιωπηλή» μεταρρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνησή μας. Είναι, όμως, τόσο απαραίτητη για να κάνουμε πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη, που επιτρέπει τη δόμηση με όρους σεβασμού στο μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον. Αποτελεί έναν κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα, καθώς πυροδοτεί τις κατασκευές, τον τουρισμό, τις ξένες επενδύσεις. Είναι, με άλλα λόγια, μία ακόμα μεταρρύθμιση μακράς πνοής, που προϋποθέτει και αυτή διάλογο και συναίνεση” ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης.

Η Ενέργεια

Σε σχέση με το ενεργειακό ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως “εθνικό στοίχημα το οποίο κι αυτό επεκτείνεται πολύ πέραν του ορίζοντα αυτής της κυβέρνησης” την ενεργειακή αυτονομία και τον μελλοντικό ενεργειακό χάρτης της χώρας.

Σημείωσε ότι ο στόχος στρατηγικής παραπέμπει σε

“Πρώτα και πάνω απ’ όλα σταθερά προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα”

“Περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί, εξάγοντας για πρώτη φορά ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα της.”

“Εδώ, θέλω να είμαι σαφής: η πολιτική μας αυτή αποδίδει. Θυμάστε ότι πέρυσι είχαμε μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές χονδρικής της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για πρώτη φορά είδαμε ότι με τη δυναμική είσοδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μειώθηκαν οι τιμές χονδρικής και συγκλίνουμε ολοένα και περισσότερο με τον πυρήνα της Ευρώπης” σημείωσε και προσέθεσε στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

“Θέλω να είμαι σαφής: αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής επιβάλλεται να περάσουν και στους καταναλωτές. Αν αυτό δεν συμβεί, δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε, όπως έχουμε κάνει επανειλημμένα” τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.