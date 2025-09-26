Πώς προχωρούν οι διαγωνισμοί για τα μεγάλα έργα – ΣΔΙΤ

Είναι πολύ πιθανόν να δούμε να οδεύουν προς υπογραφή δύο νέα έργα-ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες.

Εξελίξεις αναμένεται να έχουμε το επόμενο διάστημα σε πέντε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ καθώς φαίνεται ότι προχωρούν ενώ ξεβαλτώνουν και άλλοι διαγωνισμοί που έμεναν κολλημένοι.

Αν και οι σχετικές διαδικασίες γενικά προχωρούν με αργούς ρυθμούς, με κάποιους διαγωνισμούς να έχουν κλείσει μέχρι και πέντε χρόνια, τώρα φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα και ίσως να ολοκληρωθούν κάποια projects για να ξεκινήσει η υλοποίηση τους.

Αρχικά έχουμε τους πέντε διαγωνισμούς του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για σημαντικά αρδευτικά έργα που εξασφαλίζουν την αρδευτική επάρκεια σε περιοχές που σήμερα έχουν σημαντική υστέρηση σε αυτό. Μετά την υπογραφή των έργων για τα έργα στον Νέστο (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και τα Υπέρεια-Ορφανά (ΜETLEN-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) και τα αρδευτικά έργα στον Ταυρωπό (ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΑΒΑΞ), περιμένουμε υπογραφές για το Φράγμα Μιναγιώτικο (METLEN-AKTOR-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ), και στην Κρήτη στο Λασίθι (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Πριν λίγους μήνες είχαμε την υπογραφή της σύμβασης-ΣΔΙΤ για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης με ανάδοχο την AKTOR GROUP. Πλέον απομένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των διαγωνισμών για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Θράκης με την ΑKTOR να είναι ανάδοχος. Ο μεγάλος όμιλος έχει τρία στα τρία στους διαγωνισμούς αυτούς που θα της προσθέσουν ανεκτέλεστο κοντά στο μισό δισ. ευρώ.

Ολοκληρώνοντας την πορεία μας στους διαγωνισμούς των εστιών, εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα και για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς φαίνεται πως υπάρχει η διάθεση να τρέξει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.

Ακόμα ένας διαγωνισμός-ΣΔΙΤ που περιμένουμε να ολοκληρωθεί είναι αυτός για τα Αστυνομικά Μέγαρα σε πέντε πόλεις της χώρας. Ο διαγωνισμός της ΚΤΥΠ ΑΕ είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com μετά την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του σχήματος ΕΚΤΕΡ-ΕΡΕΤΒΟ-ΤΕΝΑ πέρυσι, είμαστε πλέον σε φάση οριστικοποίησης των εγγράφων όπου εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και επόμενο βήμα θα είναι η αποστολή της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Εξελίξεις περιμένουμε στους μεγάλους διαγωνισμούς-ΣΔΙΤ για τις νέες φυλακές Ασπροπύργου που έχουν ένα κόστος άνω των 765 εκατ. ευρώ, το κυβερνητικό πάρκο στην ΠΥΡΚΑΛ που αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ και τους διαγωνισμούς για το Επιχειρηματικό πάρκο στη Φυλή και το Εμπορευματικό Πάρκο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος εκκινεί και ο διαγωνισμός-ΣΔΙΤ για το αντικαρκινικό νοσοκομείο στο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης. Τα πέντε αυτά έργα που τα τρέχει το Υπερταμείο έχουν συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ.

Τα έργα – ΣΔΙΤ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Αρκετούς διαγωνισμούς – ΣΔΙΤ τρέχει όμως και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο πιο προχωρημένος είναι αυτός για το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στην οδό Πειραιώς. Από την διαδικασία του διαγωνισμού το σχήμα AKTOR-REDEX έχει αναδειχθεί ανάδοχος και αναμένεται η ολοκλήρωση της προσυμβατικής περιόδου.

Επίσης έχουμε και τους διαγωνισμούς για τα Δικαστικά Μέγαρα. Ο πρώτος που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 αφορά τα Δικαστικά Μέγαρα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Έδεσσας και Σερρών. Εδώ αναμένουμε την ενεργοποίηση της διαδικασίας.

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά τα Δικαστικά Μέγαρα Λαμίας, Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και επίσης περιμένουμε εξελίξεις.

Ο τρίτος και πιο πρόσφατος διαγωνισμός αφορά τα Δικαστικά Μέγαρα Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024 και κίνησε το ενδιαφέρον αρκετών σχημάτων.

Επίσης έχουμε εν εξελίξει διαγωνισμούς και για άλλα μεγάλα έργα όπως το Φράγμα Ενιπέα ύψους 230 εκατ. ευρώ και το διπλό φράγμα Ταυρωνίτη ύψους 270 εκατ. ευρώ, όπου και εδώ περιμένουμε σχετικές εξελίξεις.