Σε ποια νησιά μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ
Δείτε τον πίνακα με τα νησιά στα οποία ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% από 1-1-2026.
- 08 Σεπτεμβρίου 2025 12:25
Οπως τόνισ το οικονομικό επιτελείο από 1/1/2026 μειώνεται το ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές.
Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.
Ο πίνακας
|Νομός
|Δήμος
|Πληθυσμός (απογραφή)
|Δωδεκανήσου
|Λειψών
|778
|Δωδεκανήσου
|Τήλου
|746
|Δωδεκανήσου
|Αγαθονησίου
|202
|Δωδεκανήσου
|Χάλκης
|475
|Δωδεκανήσου
|Μεγίστης
|584
|Δωδεκανήσου
|Καλυμνίων
|17.752
|Δωδεκανήσου
|Νισύρου
|1.048
|Δωδεκανήσου
|Πάτμου
|3.283
|Δωδεκανήσου
|Σύμης
|2.603
|Δωδεκανήσου
|Καρπάθου
|6.567
|Δωδεκανήσου
|Ηρωικής Νήσου Κάσου
|1.223
|Δωδεκανήσου
|Αστυπάλαιας
|1.376
|Λέσβου
|Λήμνου
|16.411
|Λέσβου
|Αγίου Ευστρατίου
|257
|Σάμου
|Ικαρίας
|8.843
|Σάμου
|Φούρνων Κορσεών
|1.343
|Χίου
|Οινουσσών
|911
|Χίου
|Ηρωικής Νήσου Ψαρών
|420
|Έβρου
|Σαμοθράκης
|2.596