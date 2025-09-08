Οικονομία ΔΕΘ 2025

Σε ποια νησιά μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ

ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/ EUROKINISSI

Δείτε τον πίνακα με τα νησιά στα οποία ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% από 1-1-2026.

Οπως τόνισ το οικονομικό επιτελείο από 1/1/2026 μειώνεται το ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές.

Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας

Νομός Δήμος Πληθυσμός (απογραφή)
Δωδεκανήσου Λειψών 778
Δωδεκανήσου Τήλου 746
Δωδεκανήσου Αγαθονησίου 202
Δωδεκανήσου Χάλκης 475
Δωδεκανήσου Μεγίστης 584
Δωδεκανήσου Καλυμνίων 17.752
Δωδεκανήσου Νισύρου 1.048
Δωδεκανήσου Πάτμου 3.283
Δωδεκανήσου Σύμης 2.603
Δωδεκανήσου Καρπάθου 6.567
Δωδεκανήσου Ηρωικής Νήσου Κάσου 1.223
Δωδεκανήσου Αστυπάλαιας 1.376
Λέσβου Λήμνου 16.411
Λέσβου Αγίου Ευστρατίου 257
Σάμου Ικαρίας 8.843
Σάμου Φούρνων Κορσεών 1.343
Χίου Οινουσσών 911
Χίου Ηρωικής Νήσου Ψαρών 420
Έβρου Σαμοθράκης 2.596

 

