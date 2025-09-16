Σε τροχιά εκκίνησης το έργο για το ξύλινο deck στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης

Η δημιουργία ενός ξύλινου καταστρώματος 12 μέτρων θα επιτρέψει την καλύτερη κίνηση πεζών και ποδηλάτων στην Παλιά Παραλία, ο πεζόδρομος της οποίας σήμερα είναι εγκλωβισμένος σε ένα στενό διάδρομο δίπλα από την παραλιακή λεωφόρο Νίκης.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και επίσημα η Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο του deck στην Παλιά Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Η διαβούλευση έχει διάρκεια μέχρι τις 24 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία για την έγκριση της, γεγονός που θα ανάψει το πράσινο φως για την εύρεση χρηματοδότησης και την υλοποίηση της.

Η δημιουργία ενός ξύλινου καταστρώματος 12 μέτρων θα επιτρέψει την καλύτερη κίνηση πεζών και ποδηλάτων στην Παλιά Παραλία, ο πεζόδρομος της οποίας σήμερα είναι εγκλωβισμένος σε ένα στενό διάδρομο δίπλα από την παραλιακή λεωφόρο Νίκης.

Το κόστος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ανέρχεται με τον ΦΠΑ σε περίπου 50 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ γύρω στα 40 εκατ. ευρώ). Τα έργα σύμφωνα με την προμελέτη θα διαρκέσουν περίπου 26 μήνες, δηλαδή, κάτι παραπάνω από 2 χρόνια.

Η χρηματοδότηση των έργων θα επιδιωχθεί από κοινοτικούς πόρους.

Τι προβλέπεται να υλοποιηθεί

Ο επίσημος τίτλος του έργου είναι: “Κατασκευή Ξύλινου Καταστρώματος Επί Πασσάλων (Deck) Στην Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης“, και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Ξύλινο κατάστρωμα μήκους 1.100 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων, στηριγμένο σε 352 πασσάλους από σκυρόδεμα.

Ανάχωμα από φυσικούς ογκόλιθους και λιθορριπή σε όλο το μήκος της παρέμβασης, για την ανάσχεση της κυματικής ενέργειας.

Κρηπίδωμα από τεχνητούς ογκόλιθους στο ανατολικό άκρο, μήκους 21 μέτρων.

Τέσσερις ύφαλους κυματοθραύστες μήκους 230 μέτρων ο καθένας.

Ποδηλατόδρομο αμφίδρομης κίνησης μήκους 1.100 μέτρων, με πλάτος 3 μέτρα.

Συνοδά έργα όπως αστικά καθιστικά, αναβαθμούς, διαδρομές τυφλών, ηλεκτροφωτισμό, κλίμακες διάσωσης, έργα ομβρίων και αποχέτευσης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης τη δημιουργία σημείων στάσης και ξεκούρασης, με καθιστικά και αναβαθμούς σε κομβικές θέσεις που αντιστοιχούν στους άξονες της Αριστοτέλους και της Αγίας Σοφίας, ώστε να συνδέονται με τον αστικό ιστό.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας δημόσιος χώρος με λειτουργικό, αισθητικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, που θα επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους οικειοποίησης: από περίπατο και άθληση, μέχρι στάση, ρεμβασμό και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η ζώνη του ξύλινου καταστρώματος θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το υφιστάμενο κρηπίδωμα, προσφέροντας νέες εμπειρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η συζήτηση για την επέκταση της παλιάς Παραλίας ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1990, με σχέδια για θαλάσσιες κατασκευές και υποδομές αναψυχής, τα οποία δεν προχώρησαν. Στη συνέχεια, η ιδέα συνδέθηκε με την υποθαλάσσια αρτηρία, έργο που συμβασιοποιήθηκε το 2006 αλλά δεν υλοποιήθηκε λόγω προσφυγών και δικαστικών εμπλοκών.

Το 2022 ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκήρυξε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με στόχο να βρεθεί μια λύση υψηλής ποιότητας. Υποβλήθηκαν 15 προτάσεις, απονεμήθηκαν τρία βραβεία και τρεις εξαγορές. Ακολούθησε, το 2023, η προκήρυξη διαγωνισμού για την οριστική μελέτη, που ακυρώθηκε το 2024 για οικονομικούς λόγους.

Στη συνέχεια, ο Δήμος προχώρησε σε Προγραμματική Σύμβαση με τη Μείζονα Αστική Θεσσαλονίκη για την ωρίμανση του έργου με το σύστημα “μελέτη – κατασκευή”.