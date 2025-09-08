Συντάξεις: Περαιτέρω αυξήσεις από το 2026 – Αναλυτικά παραδείγματα

Αυξάνονται περαιτέρω οι συντάξεις βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ. Με τις παρούσες μακροοικονομικές προβλέψεις η αύξηση υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,35% και το δημοσιονομικό κόστος σε 467 εκατ. ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2026, οι συνταξιούχοι θα δουν ουσιαστικές αλλαγές, καθώς πέρα από την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και την ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, θα εφαρμοστούν και αυξήσεις στις συντάξεις, όπως ξεκαθαρίστηκε κατά τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Το δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων αυτών υπολογίζεται στα 542 εκατ. ευρώ, προσφέροντας επιπλέον στήριξη στους συνταξιούχους της χώρας.

Αναλυτικά τα μέτρα:

Αύξηση των συντάξεων βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού κατά 7,75% το 2023, 3,0% το 2024 και 2,4% το 2025. Σωρευτική αύξηση 2023-2025 13,6%, με συνολικό ετήσιο κόστος 1,9 δισ. ευρώ.

Κατάργηση της μείωσης του 30% επί των συντάξεων των απασχολούμενων συνταξιούχων από το 2024.

Αναπροσαρμογή των ορίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ετησίως, έτσι ώστε να αυξάνεται ετησίως το κατώφλι κάθε κλιμακίου ανάλογα με το ετήσιο ποσοστό αύξησης των συντάξεων από το 2025, έτσι ώστε και οι συνταξιούχοι που υπόκεινται σε ΕΑΣ να λαμβάνουν ετησίως το πλήρες ποσό της αύξησης.

Επέκταση απαλλαγής φαρμακευτικής δαπάνης στους χαμηλοσυνταξιούχους από το 2025.

Επίδομα ύψους 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/ΜΣΣ, καθώς και των ανασφάλιστων υπερήλικων και όλων των ατόμων με αναπηρία. Το ετήσιο κόστος ανέρχεται 360 εκατ. ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2026

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ. Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

