Στην γραμμή εκκίνησης τα μεγάλα έργα για την νέα Μαρίνα Αλίμου

Την αξιοποίηση της Μαρίνας Αλίμου έχει αναλάβει η REDS από το ΤΑΙΠΕΔ το 2020 για 40 χρόνια εκ των οποίων αρχικά προβλεπόταν πως τα πέντε πρώτα θα αφορούσαν την αδειοδότηση και κατασκευή του χώρου.

Μια ανάσα είμαστε πλέον από την έναρξη κατασκευής των έργων της επένδυσης για την αξιοποίηση στην Μαρίνα Αλίμου από τον όμιλο Ελλάκτωρ.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Αλίμου προχώρησε στην έκδοση της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας που αφορά τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή.

Η τελική έγκριση αναμένεται να βγει το επόμενο χρονικό διάστημα. Η διοίκηση του ομίλου είχε προβλέψει στην πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση πως η οικοδομική άδεια για το σύνολο του χώρου αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο 2025.

Αυτό σημαίνει πως από το 2026 θα δούμε την εκκίνηση της μεταμόρφωσης της Μαρίνας που θεωρείται “φιλέτο” λόγω της ευνοϊκής της θέσης, δηλαδή σε στρατηγικό σημείο δίπλα από μεγάλους άξονες όπως η Συγγρού και ο Κηφισός, αλλά και δίπλα σχεδόν από το Ελληνικό.

Πιο συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου 2020 η Μαρίνα Αλίμου παραχωρήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελλάκτωρ για 40 χρόνια (με δυνατότητα επέκτασης για 10 ακόμα).

Το συμβατικό τίμημα που θα λάβει η Reds ως Κατασκευαστής για την εκτέλεση των Εργασιών και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έχει οριστεί σε 48,3 εκατ. ευρώ ενώ η Ελλάκτωρ θα επενδύσει για την ανάπλαση της Μαρίνας 50 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που θα καταβάλει στο δημόσιο είναι 57,5 εκατ. ευρώ (30 εκατ. ευρώ άμεσα και τα υπόλοιπα 27,5 σε βάθος χρόνου ως καθαρή παρούσα αξία).

Τι πρόκειται να υλοποιηθεί

Στο σχέδιο προβλέπεται κατασκευαστική περίοδος 20 μηνών στην οποία θα γίνει η μεταμόρφωση της Μαρίνας σε ένα σύγχρονο μέρος για σκάφη, ενώ θα υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση για τους επισκέπτες της. Η Μαρίνα Αλίμου, είναι σήμερα η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, χωροθετείται ανάμεσα στην παραλία του Έδεμ και στο παράκτιο πάρκο Αλίμου και θεωρείται ως ένα από τα διαμάντια της παραλιακής ζώνης.

Η Μαρίνα θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας 979 σκαφών τόσο αναψυχής όσο και αλιευτικών. Η αξιοποίηση του χερσαίου χώρου καταλαμβάνει 210.000 τμ. για χρήσεις τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Συνολικά η επιτρεπόμενη δόμηση είναι 18.500 τ.μ.

Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης της Μαρίνας στη δυτική πλευρά της Μαρίνας (δίπλα από την παραλία Έδεμ) θα κατασκευαστεί ένα σύγχρονων προδιαγραφών ξενοδοχείο, υπάρχει μέριμνα για τη διαχείμανση των σκαφών, ενώ κοντά στην είσοδο θα δημιουργηθεί το κέντρο διοίκησης.

Κατά μήκος της Λ.Ποσειδώνος θα δημιουργηθούν χώροι γραφείων, καταστημάτων και χώροι αναψυχής, θα συνεχίσει να λειτουργεί το κολυμβητήριο ενώ στην κεντρική προβλήτα θα λειτουργήσουν χώροι εστίασης. Στην ανατολική πλευρά δίπλα από το παράκτιο πάρκο Αλίμου, θα λειτουργήσει ο Ναυτικός Όμιλος.

H Μαρίνα Αλίμου είναι προσβάσιμη με το αυτοκίνητο καθώς θα υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης, με το Τραμ (υπάρχει στάση ακριβώς έξω από τη Μαρίνα) και από πολλές λεωφορειακές γραμμές που την συνδέουν με το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και τα νότια προάστια.

Στο έργο υπάρχει πρόβλεψη για εκτεταμένους χώρους ιδανικούς για περίπατο και ποδήλατο. Ο περιβάλλοντας χώρος θα έχει δόμηση κάθετη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, και φυτεμένα δώματα που θα «ενώνουν» την πόλη με τη Μαρίνα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε μια σύγχρονη, «πράσινη» ανάπτυξη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα επηρεαστεί η χρήση του κολυμβητηρίου, το οποίο παραμένει ενταγμένο στην περιοχή.