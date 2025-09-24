Το σχέδιο Μεγάλου για την “απογείωση” της Τράπεζας Πειραιώς

Την επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων κατά 8% ετησίως και αύξηση 1 δισ. ευρώ των δανείων λιανικής ως το 2028, έθεσε ο βασικό στόχο ο Χ. Μεγάλου, με την Πειραιώς να επιτυγχάνει ως το 2027 σταθερά κέρδη 1,1 δις ευρώ ετησίως και 1,3 δις το 2028

Την ευκαιρία να αναπτύξει στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς το σχέδιο για την περαιτέρω μεγέθυνσή του Ομίλου την επόμενη τριετία, είχε χθες το απόγευμα ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπου εγκρίθηκε η διανομή προμερίσματος ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς μετοχών, ο κ. Μεγάλου παρουσίασε τους βασικούς στόχους του Ομίλου για τη συνέχεια της χρονιάς και μέχρι το 2028.

Όπως τόνισε, με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου 2025, η Πειραιώς είναι σε σταθερή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων και τους αναβαθμισμένους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2025 – 2028.

«Στρατηγική μας είναι να είμαστε ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 15% και η διανομή πλέον των 2 δισ. ευρώ στους μετόχους μας σωρευτικά ως το 2028. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις εσωτερικές λειτουργίες μας, στους ανθρώπους μας, την τεχνολογία και την κοινωνία», είπε ο κ. Μεγάλου.

Συγκεκριμένα η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει αρχικά στην επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων της κατά περίπου 8% ετησίως και αύξηση 1 δισ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής κατά την τετραετή περίοδο ως το 2028, στην αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά περίπου 8% ετησίως, καθώς και στην διάθεση νέων προϊόντων. «Από την αρχή του έτους εκταμιεύσαμε νέα δάνεια ύψους 6,3 δισ. ευρώ, ποσό που συνιστά την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Από αυτά, οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν 3,5 δισ. ενώ 2,4 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και 0,4 δισ. σε νοικοκυριά. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων μας αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα 36 δισ. υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για το 2025, νωρίτερα από το σχεδιασμό μας. Έτσι, αναβαθμίσαμε τον στόχο δανείων για το τέλος του έτους, σε πάνω από 36,5 δισ. δάνεια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου.

Επόμενος στόχος με έμφαση στους μετόχους είναι η διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους 1,1 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2027 και περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2028 καθώς και κορυφαία στην αγορά λειτουργική αποτελεσματικότητα και πειθαρχία κόστους με σταθερό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35% περίπου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Η Πειραιώς «έχει έναν από τους καλύτερους δείκτες κόστους προς έσοδα πανευρωπαϊκά», σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

Παράλληλα ο Διευθύνων Σύμβουλος στάθηκε στην «προσοχή» που θα δοθεί στους ανθρώπους με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και αποδοχές βάσει απόδοσης, χαρακτήρισε επιτυχημένη την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής τράπεζας Snappi – μιας πλατφόρμας καινοτομίας, με φιλόδοξους στόχους στην Eλλάδα και στο εξωτερικό και εστίασε στην τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με σημαντικές επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Τα οφέλη από την Εθνική Ασφαλιστική

Όσον αφορά στα οφέλη από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, της οποίας το τίμημα ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ μετρητά για το 100% της εταιρίας, ο κ. Μεγάλου, επανέλαβε, ότι «η συναλλαγή αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων μας, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.

Η συναλλαγή έχει άμεσα οφέλη καθώς θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα. Παράλληλα, αυξάνει τη δημιουργία προμηθειών σε επίπεδο εφάμιλλο της διεθνούς αγοράς, ενώ ισχυροποιούμε την ανταγωνιστικότητά μας διατηρώντας την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού κόστους.»

Πώς εξελίσσεται η χρονιά

Έως τώρα το 2025 έχει αποτελέσει μια εξαιρετική χρονιά για την Πειραιώς, υπερβαίνοντας τους αρχικούς στόχους σε αρκετούς τομείς, είπε ο κ. Μεγάλου στη Γενική Συνέλευση. Υπενθύμισε ότι:

«Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, με τα έσοδα να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενα από την ισχυρή δανειακή επέκταση.

Παρουσιάσαμε υψηλή επίδοση, παράγοντας 43 λεπτά του ευρώ κέρδη ανά μετοχή στο εξάμηνο, με σταθερή πορεία προς το στόχο για 80 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή στο έτος. Η απόδοση αυτή οφείλεται στη βελτίωση όλων των βασικών μεγεθών, στις διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και στην προσεκτική διαχείριση του κόστους.

Παράλληλα, εφαρμόζουμε συνετή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, με αποτέλεσμα να ενισχύσουμε τα κεφάλαιά μας και να είμαστε σε θέση να επιβραβεύουμε τους μετόχους μας.

Τον Ιούνιο 2025, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων μας διαμορφώθηκε στο 20,4%, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% από τα κέρδη του έτους.

Οι μέτοχοί μας έλαβαν ήδη τον Ιούνιο μέρισμα σε μετρητά ύψους 30 του ευρώ λεπτά ανά μετοχή για τη χρήση 2024.

Παράλληλα, εστιάζουμε στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα:

Περί τα 63 δισ. καταθέσεις και 13,5 δισ. ευρώ επενδυτικά κεφάλαια. Όλα αυτά μέσα σε ένα υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις από ίδιους πόρους, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα ανέρχονται τώρα σε 23,5 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% του συνόλου των 36 δισ. που δικαιούται να λάβει η χώρα από το RRF. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στη διοχέτευση των πόρων του RRF στην αγορά, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με συγχρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση του αγροτικού τομέα, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.»

Γενναιόδωρα μερίσματα

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ο κ. Μεγάλου ανακοίνωσε την ενδιάμεση διανομή προς τους μετόχους από τα κέρδη του 2025 ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025. Όπως είπε, η συνολική διανομή προς τους μετόχους εκτιμάται περί τα 500 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2025, περίπου 6% απόδοση. Σωρευτικά, η Πειραιώς στοχεύει να διανείμει στους μετόχους της άνω των 2 δισ. ευρώ από τα κέρδη της, μέχρι το 2028.