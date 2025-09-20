“Χωρούν” στα ξενοδοχεία οι βιώσιμες καλλιέργειες;

Πέρα από τα κλασικά πρότυπα βιολογικής γεωργίας, στρατηγικές τοπικής συνεργασίας και μέτρα ανατροφοδότησης του αγροοικοσυστήματος, εάν αναπτυχθούν σε μονάδες φιλοξενίας και στους χώρους τους ή σε συνδεδεμένες γαίες, μπορούν να δώσουν τον τόνο για το πώς μπορεί να βαδίσει ένας “καρποφόρος” γάμος πρωτογενούς τομέα και αγροτικής παραγωγής.

Ο δρόμος για μια τουριστική οικονομία, που διασφαλίζει αυθεντική εμπειρία στον επισκέπτη, αλλά και βιωσιμότητα στην κοινωνία που τον δέχεται περνά μέσα από πρακτικές που υπήρχαν, αλλά συχνά σήμερα ξεχνάμε.

Μια βόλτα σε αγροτικές κοινότητες, όσες έχουν μείνει, σε νησιά, ακόμη και στη σαρωμένη Κυκλαδίτικη “Πολυνησία” ή την Κρήτη και τη Λέσβο κτλ αρκεί για να πιστοποιήσει κάποιος/α, ότι ακόμη και σήμερα η εκμετάλλευση κάθε γωνιάς για παραγωγή είναι πάγιος στόχος, η ορθή διαχείριση νερού με μικρές υποδομές και στέρνες συνεχής αγωνία, αλλά και η κυκλικότητα στην διαχείρισης ενισχυτικών της παραγωγής εφοδίων (κομπόστ, κοπριές κτλ) καθημερινή πρακτική.

Αυτήν τη συσσωρευμένη εμπειρία αξιοποιεί ένας ιστορικός ξενοδοχειακός όμιλος με αφετηρία την Κρήτη και με σύγχρονα εργαλεία “παντρεύει” τη βιολογική γεωργία, τις αναγεννητικές πρακτικές, διασφαλίζοντας σημαντικό όγκο παραγωγής, που εν συνεχεία, με λογική εφοδιαστικής αλυσίδας μηδενικών αποστάσεων κι άρα μειωμένων εκπομπών -“zero mile economy” – διαθέτει προς κατανάλωση.

Ο λόγος για το Metaxa Hospitality Group, που εισάγει μια ολιστική προσέγγιση βιολογικής και αναγεννητικής γεωργία στον κλάδο της φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος με παρουσία σε Κρήτη και Σαντορίνη πιστοποιήθηκε το σύνολο των ξενοδοχειακών γαιών του με το Πρότυπο O.R.A. (Organic -Regenerative Agriculture), του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ Ομίλου, κάτι που αποτελεί μια σημαντική διάκριση ESG.

Νέα στρατηγική

Κι αυτό την ώρα που με βάση τα όσα αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, με αιχμή τα τελευταία δεδομένα από το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, “η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού εστιάζει στην ολιστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ισόρροπη κατανομή της ταξιδιωτικής κίνησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Η ενίσχυση της επισκεψιμότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, με στόχο τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου.”

Πιστοποίηση O.R.A

Αναλυτικά, στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του αναγνωρίζεται ως ο πρώτος Όμιλος Φιλοξενίας στην Ελλάδα με βιολογικές-αναγεννητικές ξενοδοχειακές γαίες που πιστοποιούνται κατά το Πρότυπο O.R.A. (Organic -Regenerative Agriculture), από τον Οργανισμό ΔΗΩ.

Με βάση, όσα αναφέρει η διοίκηση του Metaxa Hospitality Group, (MHG) o Οργανισμός ΔΗΩ, επίσημος εθνικός Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, εγκεκριμένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ολοκλήρωσε με επιτυχία όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και πιστοποίησε με το εξειδικευμένο και καινοτόμο Πρότυπο O.R.A. του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ, το σύνολο των καλλιεργητικών εκτάσεων εντός των ξενοδοχειακών μονάδων του Ομίλου, όπου εφαρμόζονται ήδη από το 2011 αρχές της Βιολογικής-Αναγεννητικής Γεωργίας.

Το Πρότυπο O.R.A. είναι σχεδιασμένο ώστε να υπερβαίνει τα κλασικά πρότυπα βιολογικής γεωργίας, καθώς ενσωματώνει δείκτες ESG, στρατηγικές τοπικής συνεργασίας και μέτρα ανατροφοδότησης του αγροοικοσυστήματος. Βασίζεται στις πέντε διεθνώς αποδεκτές αρχές της Αναγεννητικής Γεωργίας, δηλαδή κάλυψη του εδάφους, ελαχιστοποίηση διατάραξης του εδάφους, εναλλαγή καλλιεργειών για ποικιλία, διατήρηση ζωντανού ριζικού συστήματος και ενσωμάτωση της ζωικής παραγωγής.

Τα είδη

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος «Βιώσιμη Ξενοδοχειακή Γεωργία», 75 είδη βιολογικών φρούτων, λαχανικών και βοτάνων καλλιεργούνται στους κήπους των ξενοδοχείων του Ομίλου στην Κρήτη και τη Σαντορίνη, αξιοποιώντας βιολογικές αναγεννητικές πρακτικές που δίνουν έμφαση στη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων με αποκλειστική χρήση οργανικών σκευασμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας.

Τα καλλιεργούμενα προϊόντα, ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας, αποτελούν πρώτη ύλη για τα εστιατόρια και τα μπαρ των ξενοδοχείων. Για την ιδιοπαραγωγή βιολογικών προϊόντων, που το 2024 ανήλθε σε 6,8 τόνους, δίνεται προτεραιότητα σε τοπικές ποικιλίες φυτών που απαιτούν λιγότερο νερό και σε εποχικές καλλιέργειες, ευθυγραμμίζοντας την παραγωγή με τους φυσικούς κύκλους.

Το Metaxa Hospitality Group εφαρμόζει, όπως αναφέρει η διοίκηση. επίσης πρακτικές αναγεννητικής διαχείρισης τοπίου, πιστοποιημένες υπό τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2018/848 για τη Βιολογική Γεωργία, σε περίπου 2.000 στρέμματα γης, μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“Γέφυρα” με το Οροπέδιο Λασιθίου

Επιπλέον, με το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα του Ομίλου «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του-Προς έναν Βιώσιμο Διατροφικό Προορισμό», τοπικοί παραγωγοί εκπαιδεύονται από εξειδικευμένους γεωπόνους σε αρχές της βιολογικής αναγεννητικής γεωργίας. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν «αναγεννηθεί» 40 στρέμματα αγροτικής γης, ενώ ο Όμιλος έχει απορροφήσει περίπου 50 τόνους βιολογικών αναγεννητικών νωπών λαχανικών και φρούτων.

«Η πρωτοποριακή πιστοποίηση με το Πρότυπο O.R.A., στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του Ομίλου, επιβραβεύει την πάγια δέσμευσή μας για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την ανάπτυξη ενός ανθεκτικού, αναγεννητικού και φιλικού προς το περιβάλλον διατροφικού συστήματος, με έμφαση στην υγεία του εδάφους. Παρέχοντας πάντοτε αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας, ενσωματώνουμε σταδιακά την αναγεννητική παραγωγή τροφίμων στη γαστρονομία, προσφέροντας αγνές, τοπικές γεύσεις στους επισκέπτες μας. Παράλληλα, μέσα από τη λειτουργία μας επιδιώκουμε να δημιουργούμε νέες αλυσίδες αξίας, με μακροπρόθεσμα οφέλη για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία», αναφέρει ο κ. Ανδρέας Μεταξάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Metaxa Hospitality Group.

Να σημειωθεί ότι με βάση την ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Οργανισμός Πιστοποίησης ΔΗΩ, με πολυετή εμπειρία στην πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και προτύπων βιώσιμης παραγωγής, “το O.R.A. (Βιολογική Αναγεννητική Γεωργία) αποτελεί ένα εξειδικευμένο και καινοτόμο πρότυπο που βασίζεται στις πέντε διεθνώς αποδεκτές αρχές της Αναγεννητικής Γεωργίας: κάλυψη του εδάφους, ελαχιστοποίηση μηχανικών παρεμβάσεων, πολυκαλλιέργεια, διατήρηση ζωντανού ριζικού συστήματος και ενσωμάτωση της ζωικής παραγωγής. Είναι σχεδιασμένο ώστε να υπερβαίνει τα κλασικά πρότυπα βιολογικής γεωργίας, ενσωματώνοντας δείκτες ESG, στρατηγικές τοπικής συνεργασίας και μέτρα ανατροφοδότησης του αγροοικοσυστήματος.”

Με βάση τον Οργανισμό, «το Metaxa Hospitality Group επιτυγχάνει την πρώτη ολιστική εφαρμογή του Προτύπου O.R.A. στον ελληνικό τουριστικό τομέα, καθώς καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής και λειτουργικής αλυσίδας — από τη γη και τον παραγωγό, μέχρι τον φιλοξενούμενο και το ξενοδοχείο. Συγχαίρουμε θερμά τον Όμιλο για την επιλογή του να επενδύσει σε βάθος στην ποιοτική αναβάθμιση της γης και της φιλοξενίας, και παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην προώθηση προτύπων με πραγματικό αντίκτυπο στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στην κοινωνία», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού ΔΗΩ.

Tο Metaxa Hospitality Group

Υπενθυμίζεται ότι το Metaxa Hospitality Group κλείνει φέτος 50 χρόνια αδιάλειπτης και επιτυχημένης παρουσίας. Ιδρύθηκε το 1975 από τον αείμνηστο Νικόλαο Μεταξά, ενώ με επικεφαλής τον κ. Ανδρέα Ν. Μεταξά από το 1999, ο Όμιλος οδηγήθηκε σε μία νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης, πάντοτε με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Το Metaxa Hospitality Group διαθέτει σήμερα πολυτελή resorts και ξενοδοχεία 5 αστέρων με περισσότερα από 1.100 δωμάτια στην Κρήτη (Creta Maris Resort all-inclusive στη Χερσόνησο και TUI Magic Life Candia Maris στην Αμμουδάρα) και τη Σαντορίνη (Santo Collection Resorts & Villas στην Οία) καθώς και το συνεδριακό κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» στη Χερσόνησο, το μεγαλύτερο στην Κρήτη και ένα από τα κορυφαία στην Ελλάδα.