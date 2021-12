Τράπεζες: Σχεδιάζουν 15,5 δις. ομολογιακές εκδόσεις

Σε δύο εκδόσεις senior preferred ομολόγων μέσα σε τρεις μέρες για την άντληση συνολικά 400 εκατ. ευρώ, προχώρησε η διοίκηση της Alpha Bank δείχνοντας τον δρόμο που θα ακολουθήσουν τους επομένους μήνες και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Οι δύο εκδόσεις εντάσσονται στα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας και έρχονται να ενισχύσουν τα κεφάλαια του ομίλου πέραν και πάνω από τους ενδιάμεσους εποπτικούς στόχους για το 2021 για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

ADVERTISING

Παράλληλα, αποτελούν μέρος της τακτικής της τράπεζας να εκμεταλλεύεται τις κατάλληλες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, όπως έπραξε και τον περασμένο Σεπτέμβριο με την έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έκδοση senior preferred τίτλου εντός του έτους για την Alpha Bank μετά από αυτή των 500 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά είναι η τρίτη καθώς τον Μάρτιο του 2021 υπήρξε και η έκδοση ομολόγου Τier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Συνολικές ανάγκες 15,5 δις

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές «έως το 2024 και προκειμένου να πιάσουν τους στόχους για τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) οι τέσσερις συστιμικές τράπεζες θα χρειαστούν 15,5 δις. ευρώ.

Πρόκειται για κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω senior prefered ομολόγων (υψηλής εξασφάλισης), Tier II (μειωμένης εξασφάλισης ομόλογα) ή AT1 τίτλους προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να πιάσουν το στόχο που έχει θέσει ο επόπτης για ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους 25,93%.

Οι κινήσεις των τραπεζών

Οι κεφαλαιακές ανάγκες στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL είναι γνωστές στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών οι οποίες προγραμματίζουν μπαράζ νέων εκδόσεων εντός του 2022 προκειμένου να συμμορφωθούν με τις σχετικές υποχρεώσεις. Πρόκειται για εκδόσεις που δεν έχουν να κάνουν με τις εποπτικές ανάγκες, τις οποίες οι ελληνικές τράπεζες έχουν υπερκαλύψει, αλλά το κεφαλαιακό μαξιλάρι που πρέπει να διαθέτουν για την περίπτωση αναδιάρθρωσης.

Οι συγκεκριμένοι τραπεζικοί τίτλοι είναι στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς εξασφαλίζουν ικανοποιητικές αποδόσεις από 2,5% έως 8% περίπου ανάλογα με την κατηγορία, δηλαδή εάν πρόκειται για senior prefered, Tier II ή AT1 τίτλους.

Κάθε τράπεζα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL έχει συγκεκριμένο όριο εκδόσεων, ανά κατηγορία ομολόγων, και με βάση την προέλευση των κεφαλαίων της και την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, διαμορφώνει το δικό της πρόγραμμα εκδόσεων.

Έτσι η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξαντλήσει το περιθώριο εκδόσεων AT1 και Tier II και με αυτό το δεδομένο προσανατολίζεται για το 2022 σε senior prefered εκδόσεις ύψους έως 1 δισ. ευρώ περίπου.

Στον αντίποδα κινούνται Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα, που θα προσφύγουν στις αγορές κυρίως με ΑΤ1. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Eurobank το πρόγραμμα εκδόσεων του 2022 προβλέπει έως 600 εκατ. ευρώ AT1 κεφάλαια και 200 εκατ. ευρώ περίπου Tier II

Ομόλογα έως 1 δισ. ευρώ της κατηγορίας Tier II και ΑΤ1 προγραμματίζει η Εθνική τράπεζα εντός του 2022, η οποία με εξαίρεση τον τίτλο Tier II τον Ιούλιο του 2019 δεν προχώρησε σε αντίστοιχη έκδοση το 2021, καλύπτοντας από άλλες πηγές τις υποχρεώσεις σε MREL. Τέλος η Alpha Bank προσανατολίζεται σε senior preferred κυρίως εκδόσεις και ΑΤ1 ομολόγων έως και 800 εκατ. ευρώ.

Οι ανάγκες κατ’ έτος

Ήδη με βάση και τις τελευταίες εκδόσεις του 2021 οι ελληνικές τράπεζες έχουν αντλήσει από το 2019 μέχρι σήμερα κεφάλαια 5,4 δισ. ευρώ, αλλά οι συνολικές ανάγκες είναι πολλαπλάσιες και υπολογίζονται σε 4 δισ. ευρώ κάθε χρόνο έως και το 2024, δηλαδή πάνω από 1 δισ. ευρώ περίπου κάθε χρόνο για κάθε τράπεζα.

Στις εκδόσεις που έχουν γίνει μέχρι έχει πρωτοστατήσει η Τράπεζα Πειραιώς που είχε τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες, προχωρώντας με τέσσερις εκδόσεις και συγκεκριμένα:

Τον Ιούνιο του 2019 με την έκδοση Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75%

Τον Φεβρουάριο του 2020 με την έκδοση Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,50%

Τον Ιούνιο του 2021 με την έκδοση AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%

Τον Οκτώβριο του 2021 με την έκδοση Senior Preferred πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%

Σε όγκους άντλησης κεφαλαίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ ακολουθεί η Alpha Bank, η οποία:

Τον Φεβρουάριο του 2020 προχώρησε στην έκδοση Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%

Τον Μάρτιο του 2021 στην έκδοση Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%

Τον Σεπτέμβριο του 2021 στην έκδοση Senior Preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,5%

Η Eurobank ακολουθεί με εκδόσεις ύψους 1 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα:

τον Απρίλιο του 2021 με την έκδοση Senior Preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125%

τον Σεπτέμβριο του 2021 με την έκδοση Senior Preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,375%

Τέλος η Εθνική τράπεζα άντλησε έως τώρα 900 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα:

τον Ιούλιο του 2019 με την έκδοση Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,25%

τον Οκτώβριο του 2020 με την έκδοση Senior Preferred (πράσινου ομολόγου) ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%

Πάρε μέρος στην έρευνα αναγνωστών του NEWS 24/7. Αφιέρωσε 3 λεπτά για να απαντήσεις γρήγορα και ανώνυμα! Ξεκίνα εδώ: Έρευνα News 24/7

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις