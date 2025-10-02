Τράπεζες: Στεγαστικά δάνεια με επιτόκια από 2,2%

Η στρατηγική των τραπεζών εστιάζεται πλέον σε όσους “κόπηκαν” από το Σπίτι μου ΙΙ και είναι ηλικίας έως 50 ετών και δημιουργούν “προϊόντα” με χαμηλή τιμολόγηση και υψηλό χρηματοδότηση μέχρι το 90% της αξίας του ακινήτου.

“Κόκκινο” έχει χτυπήσει τις τελευταίες εβδομάδες ο τραπεζικός ανταγωνισμός στο πεδίο της Στεγαστικής Πίστης, καθώς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στην προσπάθειά τους να τονώσουν τη συγκεκριμένη αγορά, χαμηλώνουν συνεχώς το ύψος των προσφερόμενων επιτοκίων.

Όπως εξηγεί υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος με εξειδίκευση τη Στεγαστική Πίστη, οι τράπεζες προχωρούν σε συνεχείς μειώσεις των επιτοκίων, κυρίως τα προγράμματα σταθερού επιτοκίου, τα οποία και συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη ζήτηση από πλευρά των υποψήφιων δανειοληπτών, χωρίς ωστόσο να λείπουν και “ελκυστικά” προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Στα τραπεζικά επιτελεία εκτιμούν ότι παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών των ακινήτων, η “έκρηξη” των ενοικίων σε συνδυασμό με τις 8 συνεχείς μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ, αποτελούν ικανούς λόγους για να ωθήσουν τους υποψήφιους δανειολήπτες στην απόφαση για αγορά κατοικίας με την χρήση στεγαστικού δανείου.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη τη δυσκολία εντοπισμού ακινήτου, οι τράπεζες, μέσω συνεργασιών, προσφέρουν ολιστικές λύσεις που περιλαμβάνουν και αναζήτηση σπιτιού.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή τα σταθερά επιτόκια έχουν υποχωρήσει κάτω και από το 2,5% καθώς για παράδειγμα, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει σταθερό επιτόκιο 2,2% για τέσσερα χρόνια. Στις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες τα επίπεδα του σταθερού επιτοκίου ξεκινούν από το 2,5% και μπορούν να διαμορφωθούν και χαμηλότερα ανάλογα τον πελάτη, τη σχέση του με την τράπεζα, τις πηγές των εισοδημάτων κ.λπ.

Μάλιστα, σε πολλά προγράμματα που διατίθενται αυτή την περίοδο οι δανειολήπτες απαλλάσσονται από τη δαπάνη εξέτασης αιτήματος και μπορούν να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση μέσω του προσωπικού δανείου Εξπρές με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, εφόσον η οικονομική δυνατότητά τους το επιτρέπει.

Οι “κομμένοι” του Σπίτι μου ΙΙ

Μεγάλο μέρος της στρατηγικής των τραπεζών εστιάζεται πλέον σε όσους “κόπηκαν” από το Σπίτι μου ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες δημιουργούν “προϊόντα” με χαμηλή τιμολόγηση και υψηλή χρηματοδότηση μέχρι το 90% της αξίας του ακινήτου, στα πρότυπα του “Σπίτι μου ΙΙ” δημιουργώντας περίμετρο για όσους δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, είτε γιατί δεν βρήκαν ακίνητο, είτε λόγω εισοδηματικών – περιουσιακών κριτηρίων.

Γι’ αυτό το λόγο, εξηγούν οι ίδιες πηγές, από τις αρχές Σεπτεμβρίου τα τραπεζικά επιτελεία έχουν βάλει στο στόχαστρο υποψήφιους δανειολήπτες που δεν εμπίπτουν στα χαρακτηριστικά που έχει θέσει το Πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”, όπως ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια και επιχειρούν να τους “δελεάσουν” με ειδικές προσφορές και μειώσεις επιτοκίων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυξημένο ενδιαφέρον για τις τράπεζες συγκεντρώνουν αυτή την περίοδο οι υποψήφιοι δανειολήπτες που είναι έως 50 ετών που θέλουν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Στα τραπεζικά επιτελεία εκτιμούν ότι μετά και τη νέα επιθετικότερη τιμολογιακή πολιτική που ισχύει μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών για το 2025 θα διαμορφωθούν περί τα 1,5 δις. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ το 2024, χωρίς στο ποσό να περιλαμβάνονται τα δάνεια που θα εκταμιευθούν στο πλαίσιο του προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”, που μέχρι σήμερα προσεγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Συνολικά και με μοχλό το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”, οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων το 2025 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των 2,2 δις ευρώ. Ήδη μέχρι τις 31 Ιουλίου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είχε εγκρίνει 9.151 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,086 δις ευρώ και μέχρι το τέλος Αυγούστου οι τράπεζες είχαν εκταμιεύσει 380 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμούν ότι στο τέλος της χρονιάς οι εκταμιεύσεις του προγράμματος θα φτάσουν τα 700 εκατ. ευρώ