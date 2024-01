Τράπεζες: Χτίζουν ισχυρά κεφαλαιακά μαξιλάρια μέσω ομολόγων

Οι τραπεζικές διοικήσεις έχουν αποφασίσει να κινηθούν εμπροσθοβαρώς, με στόχο την όσο τη δυνατόν μεγαλύτερη και με λογικό κόστος ενίσχυσή του τα επόμενα τρίμηνα.

Λίγα ακόμη βήματα απομένουν στις τέσσερις συστημικές τράπεζες για την επίτευξη του τελικού στόχου για κεφάλαια MREL άνω του 27%, καλύπτοντας έτσι και την τελευταία προϋπόθεση που έχει θέση ο SSM προκειμένου να τους επιτραπεί η διανομή μερίσματος.

Οι κινήσεις αυτές είναι μέρος του σχεδιασμού για κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL). Σύμφωνα με αυτές, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει ξεπεράσει το 27% έως την Πρωτοχρονιά του 2026.

Παρ΄ ότι έχουν ήδη, από το 9μηνο του 2023, υπερβεί το ενδιάμεσο στόχο του 2024, οι τραπεζικές διοικήσεις έχουν αποφασίσει να κινηθούν εμπροσθοβαρώς, με στόχο την όσο τη δυνατόν μεγαλύτερη και με λογικό κόστος ενίσχυσή του τα επόμενα τρίμηνα.

Πρόκειται για ένα από τα βασικά επιχειρήματα, σε συνδυασμό με την υψηλή κερδοφορία και την εξυγίανση των ισολογισμών τους, που θα χρησιμοποιήσουν για να πείσουν τον επόπτη να ανάψει το πράσινο φως για τη διανομή μερίσματος την ερχόμενη χρονιά, για πρώτη φορά μετά από 15 έτη.

Όπως εξηγεί στο news247.gr έμπειρος treasurer “οι κινήσεις των τελευταίων ημερών έχουν ως προφανή στόχο την υπερκάλυψη των ενδιάμεσων στόχων ΜREL και κατ’ επέκταση την κατάθεση στον SSM ενός ακόμη ισχυρού επιχειρήματος για την διανομή μερίσματος. Παράλληλα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ των τραπεζών και την προσέλκυση μεγαλύτερων και πιο μακροπρόθεσμων επενδυτών στο μετοχικό τους κεφάλαιο» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Σε αυτή την κατεύθυνση και οι τέσσερις συστιμικές τράπεζες αξιοποιούν την θετική χρονική συγκυρία μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για την Ελλάδα και το μπαραζ θετικών εκθέσεων από τους αναλυτές λειτουργώντας και σπεύδουν να θωρακίσουν προληπτικά την κεφαλαιακή τους ισχύ.

Τρεις εκδόσεις σε λίγα 24ώρα

Χθες η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 4,5%.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από €2,4δισ. από περισσότερους από 200 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 4 φορές το ποσό της έκδοσης.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο που έχει καταγραφεί σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα τα τελευταία χρόνια. Λόγω ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,5%, έναντι αρχικής καθοδήγησης 5,0%. Το 85% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πάνω από το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης ζήτησης που σημειώθηκε από μία πιο ευρεία επενδυτική βάση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Μετά τη νέα έκδοση τo συνολικό MREL της Τράπεζας ανέρχεται στο 25,70%, 297 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024 και 44 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2025.

Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα η πολύ επιτυχημένη έκδοση 10ετούς Τier 2 από την Eurobank, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,375% έναντι αρχικού 6,875%. Μετά την έκδοση ο δείκτης κεφαλαίων ΜREL της Eurobank προσεγγίζει πλέον το 26%.

Και σε αυτή την περίπτωση εντυπωσιακό ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών -εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές- που εκτίναξαν τη ζήτηση με αποτέλεσμα οι προσφορές να ξεπεράσουν τα 1,8 δισ. ευρώ – 6 φορές κάλυψη – σε σχεδόν τρεις ώρες με τη συμμετοχή των ξένων να αντιπροσωπεύει το 80% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (35%), Γαλλία (13%), Ιταλία (9%). Το 64% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (AssetManagers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (HedgeFunds), το 23% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (PrivateBanks) και το 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Την χορό των εκδόσεων άνοιξε με το καλημέρα του 2023 η Τράπεζα Πειραιώς, επίσης με 10ετές ομόλογο, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,375%.

Πλέον για να κλείσει ο γύρος των εκδόσεων, η αγορά αναμένει την αντίστοιχη κίνηση και της Alpha Bank.

Αναμένονται 5,5 δις εκδόσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να καλυφθούν περίπου 5,5 δισ. ευρώ από ομολογιακές εκδόσεις ή άλλους τύπους επιλέξιμων στοιχείων παθητικού.

Η Τράπεζα της Ελλάδος από την πλευρά της, στην τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι όλες οι τράπεζες έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) έως και το τέλος του 2025 και συνεχίζει:

«Η έκδοση μη καλυμμένου χρέους αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο λόγω των απαιτήσεων του MREL, αλλά και ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, δεδομένης της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα, με την αποπληρωμή του δανεισμού μέσω των πράξεων TLTRO III.