Viva Wallet: Νέα συνεργασία με την PrestaShop για έξυπνες λύσεις πληρωμών

Η Viva Wallet, η Πανευρωπαϊκή Neobank με παρουσία σε 23 χώρες και η PrestaShop, μία από τις κορυφαίες open-source e-commerce πλατφόρμες, ανακοινώνουν τη νέα συνεργασία τους που θα προσφέρει σε χιλιάδες online εμπόρους σε όλη την Ευρώπη και στη Μεγάλη Βρετανία, τη δυνατότητα αποδοχής fully localized πληρωμών σε ελάχιστα clicks, μέσω του νέου Viva Wallet module.

Το νέο Viva Wallet for PrestaShop module ήρθε για να απλοποιήσει τις πληρωμές προσαρμόζοντάς τες αυτόματα στη χρήση του πελάτη. Ένας έμπορος που θα επιλέξει το νέο Viva Wallet module μπορεί να προσμένει αυξημένο conversion rate αφού οι τοπικοί παράμετροι στόχευσης που διαθέτει αυξάνουν τις πιθανότητες να πραγματοποιηθεί μία πώληση. Ο τελικός πελάτης ενός e-shop θα έχει μία ολοκληρωμένη digital εμπειρία προσαρμοσμένη στην τοποθεσία του (γλώσσα και προτεινόμενες τοπικές μέθοδοι πληρωμής) και στις προτιμήσεις του (π.χ. συσκευή, προτεινόμενη μέθοδος πληρωμής σύμφωνα με τις προηγούμενες συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει κλπ).

Το Viva Wallet module είναι η καλύτερη λύση πληρωμών για το en-commerce και όχι μόνο. Για τον έμπορο που θα το επιλέξει ακολουθεί και μία σειρά από σημαντικά προνόμια όπως ένας επαγγελματικός λογαριασμός με ελληνικό IBAN και μία επαγγελματική debit κάρτα, εκκαθάριση χρημάτων από τις πωλήσεις την επόμενη κιόλας ημέρα και προμήθεια συναλλαγών έως 0%.

«Η Viva Wallet βοηθά τις επιχειρήσεις σε 23 χώρες να αυξήσουν το κέρδος τους παρέχοντάς τους εργαλεία πληρωμών που μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα. Με το νέο Viva Wallet module for PrestaShop οι έμποροι αποκτούν απευθείας έναν επαγγελματικό λογαριασμό με τοπικό IBAN, την επαγγελματική χρεωστική κάρτα Viva Wallet, ενώ ξεκινούν άμεσα να δέχονται πληρωμές για όλα τα διεθνή σχήματα καρτών καθώς και τοπικές μεθόδους πληρωμής. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το Viva Wallet module for Prestashop, οι online έμποροι μπορούν να μειώσουν τις προμήθειες έως και 0%», είπε ο Γιάννης Λάριος, VP of Strategy στη Viva Wallet.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη νέα μας συνεργασία με τη Viva Wallet, έναν κορυφαίο πάροχο πληρωμών που προσφέρει πλάνο πληρωμών με 0% προμήθεια μέσω της επαγγελματικής χρεωστικής κάρτας. Η ευρωπαϊκή μας συνεργασία θα ενισχύσει το αποτύπωμα της Viva Wallet και θα επιταχύνει την ένταξη των εμπόρων της στο open-source οικοσύστημά μας» δήλωσε ο Valerio Martelli, VP of Partnership στο PrestaShop.

