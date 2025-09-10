Σχολεία: Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου – Οι αλλαγές της φετινής χρονιάς

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου – Οι αλλαγές της φετινής χρονιάςΔιαβάζεται σε 2'
Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά και το πρώτο κουδούνι με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.
- 10 Σεπτεμβρίου 2025 08:05
Λίγες ώρες έχουν απομείνει για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες.
Η σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις βαθμίδες. Οι μαθητές προσέρχονται στα σχολεία για την τελετή, παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών.
Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί διαφορετικές ώρες για κάθε για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:
- Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία: 08:15 έως 09:00
- Γυμνάσια και Λύκεια: 09:15 έως 10:30.
Η αποχώρηση την ημέρα του αγιασμού γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται περίπου στις 11:00 π.μ.
Η φετινή χρονιά ξεκινά με σημαντικές αλλαγές, τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στο πρόγραμμα μαθημάτων.
Ανάμεσα στις καινοτομίες συγκαταλέγονται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, η αναδιάρθρωση των μαθησιακών στόχων, η σταδιακή εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, αλλά και νέες παιδαγωγικές πρωτοβουλίες, όπως σχολικοί λαχανόκηποι και ενισχυμένη ψυχοκοινωνική στήριξη.
Διάρκεια σχολικής χρονιάς 2025-2026
Η διδασκαλία που, όπως αναφέρθηκε ξεκινά επίσημα στις 11 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.
Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου.
Αν κάποια ημερομηνία συμπίπτει με επίσημη αργία, η έναρξη ή λήξη μεταφέρεται στην πλησιέστερη εργάσιμη ημέρα.
Σχολεία: Οι αργίες για το έτος 2025-2026
Οι βασικές αργίες για τη νέα χρονιά είναι:
- 11 Σεπτεμβρίου – Αγιασμός και έναρξη σχολικής χρονιάς
- 28 Οκτωβρίου – Επέτειος «ΟΧΙ», Τρίτη
- 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου, Δευτέρα
- 24 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων
- 23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα
- 25 Μαρτίου – Εθνική επέτειος, Τετάρτη
- 6-20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα
- 1η Μαΐου – Πρωτομαγιά, Παρασκευή
- 1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα
- 15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου
- 30 Ιουνίου – Λήξη μαθημάτων για Γυμνάσια