Σχολεία: Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου – Οι αλλαγές της φετινής χρονιάς

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά και το πρώτο κουδούνι με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες.

Η σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις βαθμίδες. Οι μαθητές προσέρχονται στα σχολεία για την τελετή, παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών.

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί διαφορετικές ώρες για κάθε για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία : 08:15 έως 09:00

και : 08:15 έως 09:00 Γυμνάσια και Λύκεια: 09:15 έως 10:30.

Η αποχώρηση την ημέρα του αγιασμού γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται περίπου στις 11:00 π.μ.

Η φετινή χρονιά ξεκινά με σημαντικές αλλαγές, τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στο πρόγραμμα μαθημάτων.

Ανάμεσα στις καινοτομίες συγκαταλέγονται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, η αναδιάρθρωση των μαθησιακών στόχων, η σταδιακή εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, αλλά και νέες παιδαγωγικές πρωτοβουλίες, όπως σχολικοί λαχανόκηποι και ενισχυμένη ψυχοκοινωνική στήριξη.

Διάρκεια σχολικής χρονιάς 2025-2026

Η διδασκαλία που, όπως αναφέρθηκε ξεκινά επίσημα στις 11 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.

Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου.

Αν κάποια ημερομηνία συμπίπτει με επίσημη αργία, η έναρξη ή λήξη μεταφέρεται στην πλησιέστερη εργάσιμη ημέρα.

Σχολεία: Οι αργίες για το έτος 2025-2026

Οι βασικές αργίες για τη νέα χρονιά είναι: