Η πράσινη θαλάσσια χελώνα δεν είναι πια είδος υπό εξαφάνιση

Ο πληθυσμός της πράσινης θαλάσσιας χελώνας ανακάμπτει θεαματικά, χάρη σε δεκαετίες συντονισμένων προσπαθειών προστασίας, και από είδος υπό εξαφάνιση γίνεται σύμβολο ελπίδας για τη θαλάσσια ζωή

Μεγάλη νίκη για την προστασία του περιβάλλοντος χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες την εξέλιξη του πληθυσμού της πράσινης θαλάσσιας χελώνας, η οποία διασώθηκε από τα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Η πράσινη χελώνα κάποτε αποτελούσε στόχο θηρευτών για τη σούπα χελώνας, ενώ τα αυγά της που θεωρούνταν εκλεκτό έδεσμα και τα καβούκια από αυτές χρησιμοποιούνταν ως διακοσμητικά, με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί της να καταρρεύσουν και το είδος να καταταχθεί ως απειλούμενο ήδη από τη δεκαετία του 1980.

Σήμερα, χάρη σε δεκαετίες παγκόσμιων προσπαθειών διάσωσής της από την προστασία των αυγών και την απελευθέρωση νεογνών στις παραλίες, έως τη μείωση της τυχαίας παγίδευσης σε αλιευτικά δίχτυα, νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι πληθυσμοί της πράσινης χελώνας αυξάνονται ξανά, σύμφωνα με το BBC.

«Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη νίκη ως καταλύτη για να πετύχουμε πολλές ακόμη», δήλωσε ο Δρ Νικολά Πίλτσερ του Ιδρύματος Θαλάσσιας Έρευνας (Marine Research Foundation), μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα τη Σαμπάχ της Μαλαισίας.

Οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες είναι από τα μεγαλύτερα είδη χελωνών της θάλασσας, και πήραν το όνομά τους από το πρασινωπό χρώμα του σωματικού τους λίπους, το οποίο προέρχεται από τη φυτοφαγική τους διατροφή.

Αποτελούν ένα από τα επτά εν ζωή είδη θαλάσσιων χελωνών, εκ των οποίων τα δύο θεωρούνται κρισίμως απειλούμενα.

Ο καθηγητής Brendan Godley, ειδικός στην προστασία της άγριας ζωής στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, δήλωσε ότι οι πληθυσμοί των πράσινων χελωνών σε πολλές περιοχές του κόσμου δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, χάρη στις προσπάθειες διατήρησης των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Αν και, όπως υπογράμμισε, το έργο αυτό πρέπει να συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια, υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας.

«Οι θαλάσσιες χελώνες είναι εικονικά, χαρισματικά είδη… εμπνέουν τους ανθρώπους», είπε. «Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται εδώ και δεκαετίες για να προστατεύσουν αυτά τα πλάσματα, και αναμφίβολα οι προσπάθειες αυτές έχουν αποδώσει».

Οι δράσεις προστασίας περιλαμβάνουν:

Περιπολίες σε παραλίες ωοτοκίας,

Προστασία των θηλυκών και των αυγών τους στα σημεία φωλιάσματος,

Απελευθέρωση των νεογνών στη θάλασσα,

Εκπαίδευση και ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών ώστε να μειωθεί η θανάτωση χελωνών για το κρέας και τα αυγά τους,

καθώς και τη χρήση ειδικών μέτρων στην αλιεία για να αποτραπεί η τυχαία παγίδευσή τους στα δίχτυα.

Περισσότερα από 48.000 είδη απειλούνται με εξαφάνιση

Η νεότερη «Κόκκινη Λίστα» των απειλούμενων ειδών παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο συνέδριο της IUCN (Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης), που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι.

Η δυσάρεστη αυτή λίστα περιλαμβάνει πλέον 172.620 είδη, εκ των οποίων 48.646 απειλούνται με εξαφάνιση.

Τα είδη μετακινούνται μεταξύ κατηγοριών όταν νέα δεδομένα δείχνουν αλλαγές στους πληθυσμούς τους, στα ενδιαιτήματά τους ή στις απειλές που αντιμετωπίζουν.

Αν, για παράδειγμα, ένας πληθυσμός μειωθεί ή το φυσικό του περιβάλλον υποστεί ζημιές, το είδος ανεβαίνει σε κατηγορία υψηλότερου κινδύνου, όπως Κινδυνεύον (Endangered). Αντίθετα, αν ανακάμψει χάρη σε προγράμματα προστασίας, μπορεί να υποβιβαστεί σε κατηγορία μικρότερου κινδύνου, όπως Σχεδόν Απειλούμενο (Near Threatened) ή Μειωμένου Ενδιαφέροντος (Least Concern).

Η πράσινη θαλάσσια χελώνα έχει πλέον υποβαθμιστεί από την κατηγορία “Κινδυνεύον” στην “Μειωμένου Ενδιαφέροντος”, γεγονός που θεωρείται σημαντικό ορόσημο. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση, οι πληθυσμοί της παραμένουν πολύ χαμηλότεροι από τα ιστορικά τους επίπεδα, εξαιτίας της παλαιότερης υπερεκμετάλλευσης και των συνεχιζόμενων απειλών όπως η αλιεία, η απώλεια ενδιαιτημάτων και η κλιματική αλλαγή.

Σε περιοχές όπως το Raine Island στην Αυστραλία, έχει παρατηρηθεί ότι γεννιούνται λιγότερα χελωνάκια, γεγονός που δείχνει πως οι προσπάθειες διατήρησης παραμένουν απολύτως αναγκαίες.