SOS για την κλιματική αλλαγή: Διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο η υπερθέρμανση της Ευρώπης

Οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί πάνω από το διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου τα τελευταία 30 χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Όπως αναφέρει ο Guardian, τα αποτελέσματα αυτής της υπερθέρμανσης είναι ήδη ορατά, με ξηρασίες, πυρκαγιές και λιώσιμο των πάγων να σημειώνονται σε όλη την ήπειρο. Η έκθεση για την ευρωπαϊκή κατάσταση του κλίματος, που συντάχθηκε με την υπηρεσία Copernicus της ΕΕ, προειδοποιεί ότι, καθώς η τάση της θέρμανσης συνεχίζεται, η εξαιρετική ζέστη, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και άλλα αποτελέσματα κλιματικής κατάρρευσης θα επηρεάσουν την κοινωνία, τις οικονομίες και τα οικοσυστήματα.

Από το 1991 έως το 2021, οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο περίπου 0,5 C τη δεκαετία. Αυτό είχε φυσικά αποτελέσματα: Οι παγετώνες των Άλπεων έχασαν 30 μέτρα σε πάχος πάγου μεταξύ 1997 και 2021, ενώ το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας έλιωνε επίσης, συμβάλλοντας στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Το καλοκαίρι του 2021, η Γροιλανδία είχε την πρώτη καταγεγραμμένη βροχόπτωση στο υψηλότερο σημείο της, τον σταθμό Summit.

Ανθρώπινες ζωές έχουν χαθεί ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η έκθεση αναφέρει ότι το 2021, τα καιρικά και κλιματικά φαινόμενα υψηλών επιπτώσεων - το 84% των οποίων ήταν πλημμύρες και καταιγίδες - οδήγησαν σε εκατοντάδες θανάτους, επηρέασαν άμεσα περισσότερους από 500.000 ανθρώπους και προκάλεσαν οικονομικές ζημιές που ξεπέρασαν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πλημμύρα στη Γερμανία το 2021 AP

«Η Ευρώπη παρουσιάζει μια ζωντανή εικόνα ενός κόσμου που θερμαίνεται και μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι καλά προετοιμασμένες κοινωνίες, δεν είναι ασφαλείς από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του WMO, καθηγητής Petteri Taalas. «Φέτος, όπως και το 2021, μεγάλα τμήματα της Ευρώπης έχουν πληγεί από εκτεταμένους καύσωνες και ξηρασία, τροφοδοτώντας τις πυρκαγιές. Το 2021, εξαιρετικές πλημμύρες προκάλεσαν θάνατο και καταστροφές».

Διαπίστωσε, επίσης, ότι αυτή η τάση είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί, με περισσότερες καιρικές καταστροφές να προβλέπονται στο μέλλον. Προβλέπει ότι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές με ρυθμό που θα υπερβαίνει τις παγκόσμιες μέσες μεταβολές της θερμοκρασίας. Καθώς το κλίμα θερμαίνεται στους 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, τα καιρικά φαινόμενα θα επιταχυνθούν, με τις ολοένα και λιγότερες καλοκαιρινές βροχοπτώσεις να είναι πιθανό να προκαλέσουν καταστροφικές ξηρασίες. Ακραίες βροχές και πλημμύρες είναι πιθανό να ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες σε όλες τις περιοχές εκτός από τη Μεσόγειο.

Ξηρασία στην Αγγλία το 2022 AP

Τα καλά νέα

Αν και η έκθεση είναι "ζοφερή", υπάρχουν μερικά καλά νέα. Σημειώνει ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ήταν πολύ καλές στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οι εκπομπές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 31% μεταξύ 1990 και 2020. Η Ευρώπη έχει, επίσης, ενεργήσει για να προστατεύσει τους ανθρώπους από τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, με συστήματα προειδοποίησης ακραίων καιρικών συνθηκών που προστατεύουν περίπου το 75% των ανθρώπων, ενώ τα σχέδια δράσης για τη θερμότητα-υγεία έχουν σώσει πολλές ζωές.

«Από την άλλη πλευρά, ο καλός ρυθμός στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην περιοχή θα πρέπει να συνεχιστεί και οι φιλοδοξίες θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω. Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο για την επίτευξη μιας κοινωνίας ουδέτερης από εκπομπές άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα, για την εκπλήρωση της συμφωνίας του Παρισιού [για το κλίμα]», δήλωσε ο Taalas.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η Ευρώπη έχει θερμανθεί πιο γρήγορα από άλλα μέρη του κόσμου. Έχει υψηλό ποσοστό χερσαίας μάζας, η οποία θερμαίνεται πιο γρήγορα από τη θάλασσα. Η Αρκτική και γενικά τα υψηλά βόρεια γεωγραφικά πλάτη είναι επίσης οι ταχύτερα θερμαινόμενες περιοχές παγκοσμίως και ένα σχετικά μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη.

Πυρκαγιά στη Γαλλία το 2022 AP

Τα συστήματα ανάδρασης θα μπορούσαν επίσης να συμβάλλουν, όπως η υγρασία του ξηρού εδάφους που σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες αυξάνονται πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να στεγνώνει περισσότερο το έδαφος. Ένα άλλο παράδειγμα βρόχων ανάδρασης είναι η ευπάθεια της Ευρώπης σε διπλά αεριωθούμενα ρεύματα.

Αυτό το «διπλό» φαινόμενο συμβαίνει όταν ένα ρεύμα πίδακα χωρίζεται προσωρινά στα δύο, αφήνοντας μια περιοχή με ασθενείς ανέμους και αέρα υψηλής πίεσης μεταξύ των δύο κλάδων που προκαλεί υπερβολική ζέστη. Αυτά τα διπλά ρέματα γίνονται πιο πιθανά καθώς η μάζα της γης θερμαίνεται στις αρχές του καλοκαιριού.

Μια μελέτη στο Nature Communications που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτό το έτος διαπίστωσε ότι η Ευρώπη ήταν ένα «καυτό κύμα καύσωνα», εν μέρει επειδή τα ρεύματα διπλού πίδακα αντιπροσωπεύουν περίπου το 35% της μεταβλητότητας της θερμοκρασίας.

Άλλοι επιστήμονες χαιρέτισαν την έκθεση, επισημαίνοντας ότι οι πόλεις της Ευρώπης ήταν «θερμικά νησιά» και έτσι αισθάνονται περισσότερο τις ακραίες θερμοκρασίες. Η καθηγήτρια Daniela Schmidt, στο Cabot Institute and School of Earth Sciences, University of Bristol, δήλωσε: «Όταν αναφέρεται η υπερθέρμανση του πλανήτη, η εστίαση είναι πάντα στον παγκόσμιο μέσο όρο, επί του παρόντος 1,1C. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο καύσωνας του φετινού καλοκαιριού είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 3.000 επιπλέον θανάτους μεταξύ ατόμων άνω των 65 ετών. Η ζέστη και η ξηρασία μαζί επηρέασαν τις μεταφορές στα ευρωπαϊκά ποτάμια, την παραγωγή ενέργειας, τα οικοσυστήματα μας και τους ανθρώπους μας. Αυτοί οι κίνδυνοι θα αυξάνονται μόνο με κάθε αύξηση της θέρμανσης και μειώνοντας αυτούς τους κινδύνους πιο δύσκολο όσο περισσότερο περιμένουμε».

