Μπισμπίκης, topless Μπαλάσκας, φτωχή Λατινοπούλου

ΑΥΤΟΙ 3-0: Μαριλού Ρεπαπή, Μίνα Μπιράκου και Βαγγέλης Γιαννόπουλος με νέο επεισόδιο.

Η Μίνα είχε γενέθλια, αλλά μόνο η Μαριλού της τραγουδάει.

Η υπόθεση Μπισμπίκη αναλύεται, όπως και η αντίδραση media και social media

Λόγω της υπόθεσης Μπισμπίκη η συζήτηση έρχεται στον νέο ΚΟΚ και στο πως τον εφαρμόζουν (ή όχι) οι Έλληνες οδηγοί.

Λόγω του νέου ΚΟΚ η συζήτηση έρχεται σε ιστορίες οδηγικής τρέλας της τριάδας και σε μια διαφωνία. Τελικά οι Έλληνες οδηγοί δεν ξέρουν να οδηγούν ή απλώς δεν τους καίγεται καρφί για τους γύρω τους;

Ένα αυτοοδηγούμενο ταξί στο Σαν Φρανσίσκο πάντως φέρθηκε ακριβώς σαν Έλληνας οδηγός με μια ολόκληρη μέρα μέσα στην παρανομία.

Το φετινό πόθεν έσχες στη Βουλή είχε μια τρελή αύξηση εισοδήματος και μια ακριβώς το αντίθετο.

Το φεστιβάλ stand up comedy στο Ριάντ είναι σουρεαλισμός αν σκεφτείς την ελευθερία λόγου εκεί, αλλά είναι πολλά τα λεφτά Aziz Ansari.

Στα αεροπορικά, έχουμε δύο αεροπλάνα που προσγειώθηκαν εκτάκτως στο Μιλάνο και δεν ήταν για τη fashion week.

O Βαγγέλης απορεί γιατί δεν κλείνει ο οίκος Armani τώρα που πέθανε ο Giorgio.

Στο αμερικανικό πεντάγωνο και στον αμερικανικό στρατό απαγορεύονται πλέον τα περιττά κιλά όπως και η λογική. Να μη συζητήσουμε για ευαισθησία.

Η Kimberly επιτέλους έρχεται.

Σε ποια ακριβώς ηλικία γερνάς; (Μίνα βγαίνεις)

Ο χωρισμός της Nicole Kidman μπαίνει στο τραπέζι και μιας και πιάσανε Χόλιγουντ, η τριάδα αποθεώνει Paul Thomas Anderson.

Μια χώρα κρατάει ακόμα κλειστά τα σύνορά της λόγω COVID, μια άλλη συνταγογραφείται σαν αντίδοτο στη μελαγχολία και ένα στούντιο ελληνικής εκπομπής διεκδικεί το ρεκόρ του χαμηλότερου budget σκηνικού.