Τατιάνα, πορτοφολάς εναντίον υπουργού, κακοκαιρία Μπάρμπαρα

Τα γεννητούρια της σόου μπιζ και το θετικό Covid τεστ του Βαγγέλη που στέλνει ακόμα πέντε χρόνια μετά φωτογραφία όποτε θέλει να αποφύγει έξοδο.

Η είδηση με τη μετακόμιση της οικογένειας Αντετοκούνμπο στην Αθήνα και η αντίδραση του Γιάννη.

Η κομμένη εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου και η τηλεόραση.

Τα απαγορευμένα της Βόρεια Κορέας: οι λέξεις σ’αγαπώ, χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε, όπως και οι πλαστικές στήθους. Οι έξυπνες κάμερες στους δρόμους και η όχι και τόσο έξυπνη αποκάλυψη του πού ακριβώς βρίσκεται κάθε μία.

Η τριάδα αποφασίζει (και αυτοπροτείνεται) ως παρουσιαστές τηλεπαιχνιδιού στην κρατική τηλεόραση ή έστω Chasers στο Chase. Τελικά, αποφασίζουν ότι θα ήθελαν να είναι στους Ράδιο Αρβύλα. Ακόμα πιο τελικά, αποφασίζουν ότι θα ήθελαν να είναι ο Αντώνης Κανάκης στο Ράδιο Αρβύλα. Τελικά – τελικά, θέλουν να γίνουν απλώς πολύ πλούσιοι.

Τελικά, απαγάγουν οι εξωγήινοι γήινους ή είναι απλώς κέρατα;