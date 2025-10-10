Τατιάνα, πορτοφολάς εναντίον υπουργού, κακοκαιρία Μπάρμπαρα

Τατιάνα, πορτοφολάς εναντίον υπουργού, κακοκαιρία ΜπάρμπαραΔιαβάζεται σε 2'
ΑΥΤΟΙ 3-0: Μαριλού Ρεπαπή, Μίνα Μπιράκου και Βαγγέλης Γιαννόπουλος με νέο επεισόδιο.
- 10 Οκτωβρίου 2025 21:16
Tο επεισόδιο ξεκινάει με ζακεμούς: Ο Βαγγέλης τα έχει με την κίνηση, η Μαριλού με τους αγενείς παρκαδόρους σε δημοτικό πάρκινγκ του κέντρου και η Μίνα με τα άρρωστα δέντρα του Δήμου της Αθήνας. Οι άνθρωποι που ανάβουν τζάκι και στολίζουν Χριστουγεννιάτικα πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου είναι επικίνδυνοι.
Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η αποθέωσή του σε κερκίδες.
Ο ατρόμητος πορτοφολάς που έκλεψε το πορτοφόλι του αντιπεριφερειάρχη με τέσσερα άτομα ασφάλεια υπουργού στο δίπλα τραπέζι.
Τα γεννητούρια της σόου μπιζ και το θετικό Covid τεστ του Βαγγέλη που στέλνει ακόμα πέντε χρόνια μετά φωτογραφία όποτε θέλει να αποφύγει έξοδο.
Η είδηση με τη μετακόμιση της οικογένειας Αντετοκούνμπο στην Αθήνα και η αντίδραση του Γιάννη.
Η κομμένη εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου και η τηλεόραση.
Τα απαγορευμένα της Βόρεια Κορέας: οι λέξεις σ’αγαπώ, χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε, όπως και οι πλαστικές στήθους. Οι έξυπνες κάμερες στους δρόμους και η όχι και τόσο έξυπνη αποκάλυψη του πού ακριβώς βρίσκεται κάθε μία.
Η τριάδα αποφασίζει (και αυτοπροτείνεται) ως παρουσιαστές τηλεπαιχνιδιού στην κρατική τηλεόραση ή έστω Chasers στο Chase. Τελικά, αποφασίζουν ότι θα ήθελαν να είναι στους Ράδιο Αρβύλα. Ακόμα πιο τελικά, αποφασίζουν ότι θα ήθελαν να είναι ο Αντώνης Κανάκης στο Ράδιο Αρβύλα. Τελικά – τελικά, θέλουν να γίνουν απλώς πολύ πλούσιοι.
Τελικά, απαγάγουν οι εξωγήινοι γήινους ή είναι απλώς κέρατα;