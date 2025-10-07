Η αλήθεια για τον Γιάννη κι ο χαμός στη Stoiximan GBL

Σπύρος Καβαλιεράτος και Χάρης Σταύρου αναλύουν όσα έγιναν το καλοκαίρι του 2025 με Μπακς, Αντετοκούνμπο, Εθνική και σχολιάζουν την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Τι πραγματικά συνέβη στη διάρκεια του καλοκαιριού, ανάμεσα σε Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο και ΕΟΚ; Το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια που κρατάει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανταλλαγής του Greek Freak, το πιο ιντριγκαδόρικο σενάριο και η πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL που άφησε γλυκιά γεύση σε όσους την παρακολούθησαν.

Οι Bald Brothers επέστρεψαν στα μικρόφωνα, καθώς περιμένουν την ανακοίνωση του ΛεΜπρόν Τζέιμς.