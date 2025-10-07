Η αλήθεια για τον Γιάννη κι ο χαμός στη Stoiximan GBL

Η αλήθεια για τον Γιάννη κι ο χαμός στη Stoiximan GBLΔιαβάζεται σε 1'
Σπύρος Καβαλιεράτος και Χάρης Σταύρου αναλύουν όσα έγιναν το καλοκαίρι του 2025 με Μπακς, Αντετοκούνμπο, Εθνική και σχολιάζουν την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.
- 07 Οκτωβρίου 2025 21:50
Τι πραγματικά συνέβη στη διάρκεια του καλοκαιριού, ανάμεσα σε Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο και ΕΟΚ; Το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια που κρατάει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανταλλαγής του Greek Freak, το πιο ιντριγκαδόρικο σενάριο και η πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL που άφησε γλυκιά γεύση σε όσους την παρακολούθησαν.
Οι Bald Brothers επέστρεψαν στα μικρόφωνα, καθώς περιμένουν την ανακοίνωση του ΛεΜπρόν Τζέιμς.