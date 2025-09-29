Αλέξης Χαρίτσης: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της Νέας Αριστεράς

Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση.

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2022:

Τα περιουσιακά στοιχεία του Αλέξανδρου Χαρίτση και της συζύγου του, Αικατερίνης Καζούλλη, όπως προκύπτουν από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης:

Εισοδήματα:

Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα κ.λ.π.: 32.348,77 ευρώ

Εισοδήματα που εξαιρούνται από Φόρο και Εισφορά: 43.145,64 ευρώ

Εισόδημα από Ακίνητα: 8.316,00 ευρώ

Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα: 1.348,32 ευρώ.

Δεν αναφέρονται εισοδήματα για την Αικατερίνη Καζούλλη, στο συγκεκριμένο τμήμα της δήλωσης.

Δανειακές Υποχρεώσεις και Οφειλές:

Πιστωτική Κάρτα στην τράπεζα Eurobank με αρχικό ποσό 2.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο -12,74 ευρώ.

Πιστωτική Κάρτα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με αρχικό ποσό 5.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο 183,95 ευρώ.

Ακίνητα:

Δύο επαγγελματικές στέγες/καταστήματα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, τα οποία αποκτήθηκαν το 2010 μέσω Γονικής Παροχής: Ακίνητο 1: Επαγγελματική Στέγη/Κατάστημα, με επιφάνεια κύριων χώρων 86,00 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 43,00 τ.μ.. Δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 99%. Ακίνητο 2: Επαγγελματική Στέγη/Κατάστημα, με επιφάνεια κύριων χώρων 78,00 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 53,20 τ.μ.. Δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 90%. Και για τα δύο ακίνητα, η επιφάνεια εδάφους είναι 554,00 τ.μ..

Οχήματα:

Δηλώνεται ένα επιβατικό Ι.Χ., το οποίο αποκτήθηκε το 2021 μέσω κληρονομιάς. Ο κυβισμός του είναι 796,00 κ.ε., ενώ το έτος πρώτης κυκλοφορίας του είναι το 2007.

Δεν δηλώνονται οχήματα στο όνομα της συζύγου.

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:

Εισοδήματα:

Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λ.π. 28.640,57 ευρώ

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα 1.675,34 ευρώ

Από ακίνητα 8.316,00 ευρώ

Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 34.265,39 ευρώ

Δανειακές Υποχρεώσεις και Οφειλές:

Πιστωτική Κάρτα στην τράπεζα Eurobank με αρχικό ποσό 2.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο -12,74 ευρώ

Πιστωτική Κάρτα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με αρχικό ποσό 5.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο 792,23 ευρώ

Ακίνητα:

Δύο επαγγελματικές στέγες/καταστήματα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, τα οποία αποκτήθηκαν το 2010 μέσω Γονικής Παροχής: Ακίνητο 1: Επαγγελματική Στέγη/Κατάστημα, με επιφάνεια κύριων χώρων 86,00 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 43,00 τ.μ.. Δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 99%. Ακίνητο 2: Επαγγελματική Στέγη/Κατάστημα, με επιφάνεια κύριων χώρων 78,00 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 53,20 τ.μ.. Δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 90%. Και για τα δύο ακίνητα, η επιφάνεια εδάφους είναι 554,00 τ.μ.

Οχήματα:

Δεν δηλώνεται κανένα όχημα στη σχετική ενότητα του εγγράφου

Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία:

Επιπλέον των ανωτέρω, δηλώνονται:

Καταθέσεις σε Τράπεζες: Ο Αλ. Χαρίτσης δηλώνει αρκετούς λογαριασμούς, όλοι σε Ελλάδα και σε ευρώ, με σημαντικότερες καταθέσεις:

€127.585,60 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Τρεχούμενος/Όψεως/Ταμιευτηρίου, ένας δικαιούχος)

€6.260,59 στην Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (Τρεχούμενος/Όψεως/Ταμιευτηρίου, πέντε δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπόχρεου)

Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Ο Αλ. Χαρίτσης δηλώνει διάφορες μετοχές και ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, όλα σε ευρώ (€) και αποκτημένα σε προηγούμενη χρήση (εκτός μίας μικρής συμμετοχής):

Μετοχές (π.χ., Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Αεροπορία Αιγαίου, VIOHALCO SA, HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΟΤΕ, κ.ά.).

Επενδυτικό Ασφαλιστικό Συμβόλαιο (ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ), αξίας κτήσης και αποτίμησης €15.142,65.

