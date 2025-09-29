Αλέξης Χαρίτσης: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της Νέας Αριστεράς

Αλέξης Χαρίτσης: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της Νέας ΑριστεράςΔιαβάζεται σε 4'
Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση.
- 29 Σεπτεμβρίου 2025 11:00
Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.
Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.
Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2022:
Τα περιουσιακά στοιχεία του Αλέξανδρου Χαρίτση και της συζύγου του, Αικατερίνης Καζούλλη, όπως προκύπτουν από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης:
Εισοδήματα:
- Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα κ.λ.π.: 32.348,77 ευρώ
- Εισοδήματα που εξαιρούνται από Φόρο και Εισφορά: 43.145,64 ευρώ
- Εισόδημα από Ακίνητα: 8.316,00 ευρώ
- Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα: 1.348,32 ευρώ.
Δεν αναφέρονται εισοδήματα για την Αικατερίνη Καζούλλη, στο συγκεκριμένο τμήμα της δήλωσης.
Δανειακές Υποχρεώσεις και Οφειλές:
- Πιστωτική Κάρτα στην τράπεζα Eurobank με αρχικό ποσό 2.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο -12,74 ευρώ.
- Πιστωτική Κάρτα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με αρχικό ποσό 5.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο 183,95 ευρώ.
Ακίνητα:
- Δύο επαγγελματικές στέγες/καταστήματα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, τα οποία αποκτήθηκαν το 2010 μέσω Γονικής Παροχής: Ακίνητο 1: Επαγγελματική Στέγη/Κατάστημα, με επιφάνεια κύριων χώρων 86,00 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 43,00 τ.μ.. Δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 99%. Ακίνητο 2: Επαγγελματική Στέγη/Κατάστημα, με επιφάνεια κύριων χώρων 78,00 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 53,20 τ.μ.. Δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 90%. Και για τα δύο ακίνητα, η επιφάνεια εδάφους είναι 554,00 τ.μ..
- Δεν δηλώνονται ακίνητα στο όνομα της συζύγου.
Οχήματα:
- Δηλώνεται ένα επιβατικό Ι.Χ., το οποίο αποκτήθηκε το 2021 μέσω κληρονομιάς. Ο κυβισμός του είναι 796,00 κ.ε., ενώ το έτος πρώτης κυκλοφορίας του είναι το 2007.
- Δεν δηλώνονται οχήματα στο όνομα της συζύγου.
Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:
Εισοδήματα:
- Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λ.π. 28.640,57 ευρώ
- Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα 1.675,34 ευρώ
- Από ακίνητα 8.316,00 ευρώ
- Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 34.265,39 ευρώ
Δανειακές Υποχρεώσεις και Οφειλές:
- Πιστωτική Κάρτα στην τράπεζα Eurobank με αρχικό ποσό 2.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο -12,74 ευρώ
- Πιστωτική Κάρτα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με αρχικό ποσό 5.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο 792,23 ευρώ
Ακίνητα:
- Δύο επαγγελματικές στέγες/καταστήματα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, τα οποία αποκτήθηκαν το 2010 μέσω Γονικής Παροχής: Ακίνητο 1: Επαγγελματική Στέγη/Κατάστημα, με επιφάνεια κύριων χώρων 86,00 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 43,00 τ.μ.. Δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 99%. Ακίνητο 2: Επαγγελματική Στέγη/Κατάστημα, με επιφάνεια κύριων χώρων 78,00 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 53,20 τ.μ.. Δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 90%. Και για τα δύο ακίνητα, η επιφάνεια εδάφους είναι 554,00 τ.μ.
- Δεν δηλώνονται ακίνητα στο όνομα της συζύγου.
Οχήματα:
- Δεν δηλώνεται κανένα όχημα στη σχετική ενότητα του εγγράφου
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία:
Επιπλέον των ανωτέρω, δηλώνονται:
Καταθέσεις σε Τράπεζες: Ο Αλ. Χαρίτσης δηλώνει αρκετούς λογαριασμούς, όλοι σε Ελλάδα και σε ευρώ, με σημαντικότερες καταθέσεις:
- €127.585,60 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Τρεχούμενος/Όψεως/Ταμιευτηρίου, ένας δικαιούχος)
- €6.260,59 στην Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (Τρεχούμενος/Όψεως/Ταμιευτηρίου, πέντε δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπόχρεου)
Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Ο Αλ. Χαρίτσης δηλώνει διάφορες μετοχές και ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, όλα σε ευρώ (€) και αποκτημένα σε προηγούμενη χρήση (εκτός μίας μικρής συμμετοχής):
- Μετοχές (π.χ., Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Αεροπορία Αιγαίου, VIOHALCO SA, HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΟΤΕ, κ.ά.).
- Επενδυτικό Ασφαλιστικό Συμβόλαιο (ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ), αξίας κτήσης και αποτίμησης €15.142,65.
Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:CHARITSIS_ALEXANDROS_3946629_2023e
Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023:CHARITSIS_ALEXANDROS_4228763_2024e