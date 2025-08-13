Ανδρουλάκης για φωτιές: “Η σκέψη μας είναι με τους κατοίκους, τους πυροσβέστες και τους εθελοντές”

Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως τονίζει, «η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα».

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη