Ελλάδα στον ΟΗΕ: “Όχι” σε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

Ο Ελληνας επιτετραμμένος στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος, τόνισε ότι “η Ελλάδα μαζί με άλλα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδίκασε οποιαδήποτε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας”.

Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του θέματος «η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού Ζητήματος» έλαβε χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, κατόπιν αιτήματος των ευρωπαϊκών μελών του Συμβουλίου (Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο) μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, στις 7 Αυγούστου 2025, του σχεδίου για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Το Συμβούλιο ενημέρωσαν για την κατάσταση στη Γάζα ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική Μίροσλαβ Γέντζια και ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) στη Γενεύη και διευθυντής του Τμήματος Συντονισμού Ράμες Ραγιάσινγκαμ.

Ο κ. Γέντζια προειδοποίησε για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Γάζα αναφέροντας ότι το Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο για την «καταπολέμηση της Χαμάς», το οποίο περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον έλεγχο της Γάζας από το Ισραήλ.

Επισήμανε ότι αυτό το σχέδιο θα προκαλέσει ακόμη περισσότερους εκτοπισμούς και ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι η μόνη λύση είναι άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την ελεύθερη ανθρωπιστική βοήθεια.

Τόνισε ότι η στρατιωτική λύση δεν είναι βιώσιμη και κάλεσε για την εφαρμογή ενός πλαισίου δύο κρατών με τη δημιουργία νόμιμης παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα ενώνει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

“Ο στόχος παραμένει η ειρηνική συνύπαρξη του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με την Ιερουσαλήμ ως κοινή πρωτεύουσα” ανέφερε ο κ. Γέντζια.

Ο κ. Ραγιάσινγκαμ παρουσίασε τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι πάνω από 61.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Η κατάσταση, ανέφερε, είναι αβίωτη, με εκτοπισμένες οικογένειες να ζουν σε υπερπλήρεις και επισφαλείς συνθήκες, και την υγειονομική και υποδομική κρίση να επιδεινώνεται. “Παρά την περιορισμένη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η κατάσταση παραμένει απελπιστική” τόνισε.

Ο κ. Ραγιάσινγκαμ έκανε έκκληση για άμεση απελευθέρωση των ομήρων, ελευθερία των αυθαίρετα κρατουμένων και πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, τονίζοντας την ανάγκη για την προστασία των πολιτών και την εφαρμογή της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας.

Ο Έλληνας επιτετραμμένος στον ΟΗΕ Ιωάννης Σταματέκος μιλώντας στη συνεδρίαση τόνισε ότι “η Ελλάδα μαζί με άλλα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδίκασε οποιαδήποτε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας“ και υπογράμμισε ότι “οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης θα ήταν αντίθετη με το διεθνές δίκαιο”.

Επανέλαβε το αίτημα της Ελλάδας “για άμεση και εκτεταμένη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σε πλήρη συνεργασία με τον ΟΗΕ” και ζήτησε “την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων”.

Ο κ. Σταματέκος τόνισε επίσης “την αμετάβλητη θέση του σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα και την υποστήριξή του στην εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει με ειρήνη και ασφάλεια”.

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, σε δήλωση σου στα ΜΜΕ ανέφερε ότι “ενώ ορισμένα μέλη του Συμβουλίου συνεχίζουν να κάνουν κήρυγμα στο Ισραήλ, οι οικογένειες των ομήρων εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή των αγαπημένων τους από τα τρομοκρατικά τούνελ της Χαμάς”.

Τόνισε επίσης ότι “το Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις επιχειρήσεις του μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους”.

“Αυτή η συνεδρίαση δεν είναι πιο επείγουσα από την ηθική υποχρέωση να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσοι απήχθησαν από τα σπίτια τους πριν από 22 μήνες. Κάθε χώρα που σέβεται τη ζωή των πολιτών της θα ενεργούσε ακριβώς όπως ενεργεί το Ισραήλ” τόνισε ο κ. Ντανόν.

“Το Ισραήλ επιδιώκει να εδραιώσει τον πλήρη στρατιωτικό του έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας και παρατείνει αυτόν τον πόλεμο όχι για να τερματίσει την κυριαρχία της Χαμάς ή να την αφοπλίσει, αλλά για να αποτρέψει την ανεξαρτησία του παλαιστινιακού κράτους” υπογράμμισε στην τοποθέτηση του ο Παλαιστίνιος Μόνιμος Παρατηρητής στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ.

Τόνισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση “απέδειξε εδώ και καιρό ότι δεν ενδιαφέρεται για την τύχη των ομήρων και ότι η τελευταία αυτή απόφαση είναι μια ακόμη κραυγαλέα απόδειξη αυτού”.

Ο κ. Ριάντ Μανσούρ ανέφερε επίσης ότι “το Ισραήλ απέδειξε εδώ και καιρό ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Χάρτη, το διεθνές δίκαιο ή τα Ψηφίσματα αυτού του Συμβουλίου, αν δεν συνοδεύονται από συνέπειες”.

Ο κ. Μανσούρ τόνισε ότι αυτά τα γεγονότα που ανέφερε έχουν οδηγήσει πολλούς να αναρωτιούνται δικαίως “πώς είναι δυνατόν το Ισραήλ να εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να κάθεται σε αυτό το τραπέζι και σε αυτά τα Ηνωμένα Έθνη;”.

Η Αναπλ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, πρέσβης Ντόροθι Σέι, ανέφερε ότι “η Χαμάς δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη και ότι έχουν γνώση επειδή βρίσκονταν στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων”.

Η απλή αλήθεια, ανέφερε η κ. Σέι, είναι ότι “αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σήμερα αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους και όλη τη Γάζα”.

“Ο πιο πρόσφατος γύρος διαπραγματεύσεων απέτυχε επειδή η Χαμάς ενθαρρύνθηκε από τις προσπάθειες στοχοποίησης του Ισραήλ με συκοφαντίες και ψέματα, από την κακώς σχεδιασμένη και θεατρική διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών και από τις μονομερείς ανακοινώσεις σχετικά με την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους” τόνισε η κ. Σέι.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ, υπογράμμισε, “δεν πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην στρατιωτική της εκστρατεία στο κενό, αλλά μετά από μήνες αδιαλλαξίας της Χαμάς”.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί ενάντια στην τρομοκρατία της Χαμάς. Και τελικά, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του και ποια μέτρα είναι κατάλληλα για να τερματιστεί η απειλή που αποτελεί η Χαμάς και άλλες παρόμοιες ομάδες” ανέφερε η κ. Σέι.