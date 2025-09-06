Φάμελλος από συλλαλητήριο στη ΔΕΘ: “Η μόνη επιλογή που έχει ο κ. Μητσοτάκης είναι να φύγει το συντομότερο”

“Με αγώνες αλλάζει η ζωή μας. Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα” τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα από το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.

Το “παρών” στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη με φόντο την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 89η ΔΕΘ έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε απονομιμοποιημένο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στα “πάρτι των καρτέλ”, στην ακρίβεια αλλά και στις ελλείψεις σε Υγεία και Παιδεία, όπως και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το έγκλημα των Τεμπών, υπογραμμίζοντας πως στον τόπο “αξίζει μία Προοδευτική Ελλάδα”.

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:

“Όσες υποσχέσεις και αν επινοήσει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορεί να κρύψει αυτό που ξέρουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Ότι η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη, ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.

Και ταυτόχρονα κάνουν πάρτι τα καρτέλ, γεμίζουν υπερκέρδη και η ακρίβεια γονατίζει και τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τα εργατικά δυστυχήματα.

Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τις τραγικές ελλείψεις στην Υγεία και στην Παιδεία.

Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύψει το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το έγκλημα των Τεμπών, που ακόμα συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι απονομιμοποιημένος και η μόνη επιλογή που έχει είναι να φύγει το συντομότερο.

Αξίζει στον τόπο μας μία Προοδευτική Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει έτοιμο πρόγραμμα, αλλά και πρόταση για μία μεγάλη προοδευτική συνεργασία για να κάνουν οι πολίτες την ανατροπή.

Η ανατροπή γίνεται στους δρόμους.

Και σήμερα από τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε ένα μήνυμα: Με αγώνες αλλάζει η ζωή μας. Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα“.