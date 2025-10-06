Φάμελλος: Επιστολή στους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας

Η πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, απέστειλε τη Δευτέρα επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την “άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης”.

Οπως γνωστοποίησε η Κουμουνδούρου “ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και στην αγωνία των εργαζομένων, που αγωνίζονται για καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα”.