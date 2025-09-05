Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει εγκαταλείψει την ύπαιθρο και τους αγρότες, αφήνοντας απροστάτευτους και τους καταναλωτές.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα, “έκρουσε” ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στη δήλωσή του, μετά την επίσκεψή του στον Αγροτικό Σύλλογο Πέλλας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για “κραυγή αγωνίας” των αγροτών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής οδηγεί τις εκμεταλλεύσεις στα πρόθυρα του λουκέτου.

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:

«Σήμερα ο λόγος είναι στους πολίτες της περιφέρειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιοδεύει στην Κεντρική Μακεδονία και οφείλω να στείλω από εδώ, από τα Γιαννιτσά, μια κραυγή αγωνίας. Οι αγρότες του διάσημου κάμπου των Γιαννιτσών, μας είπαν ότι ετοιμάζονται σιγά σιγά να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Το κόστος παραγωγής είναι ακραίο.

Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής και οι ίδιοι οι αγρότες μας λένε ότι στεναχωριούνται γιατί οι καταναλωτές βρίσκουν πολύ πιο ακριβά τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Έχει αφήσει ο κ. Μητσοτάκης την αγροτική παραγωγή χωρίς στήριξη και ταυτόχρονα έχει αφήσει και τους καταναλωτές χωρίς προστασία. Γιατί κάποιοι λύνουν και δένουν. Και αντί να σχεδιάζουμε την αγροτική παραγωγή στην πατρίδα μας, για να μείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο, εδώ στην ακριτική Μακεδονία, έχουμε σκάνδαλα με τους «Χασάπηδες» και τους «Φραπέδες».

Ο κ. Μητσοτάκης έχει παρατήσει την ύπαιθρο και το μόνο που ένοιαζε την ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά. Και στην ύπαιθρο απαιτείται μια μεγάλη αλλαγή: να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα».