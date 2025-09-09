Γεραπετρίτης: Καμία συμμετοχή μέλους της οικογένειας μου στο καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου

Ο υπουργός Εξωτερικών διέψευσε δημοσίευμα κυπριακού ΜΜΕ που έφερε μέλος της οικογένειας του να συμμετέχει σε εταιρεία, η οποία είχε σχέση με το GSΙ και προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Δημοσίευμα κυπριακού ΜΜΕ, που υποστήριζε ότι μέλος της οικογένειας του Γιώργου Γεραπετρίτη εμπλέκεται στο έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, διέψευσε ο υπουργός Εξωτερικών, προαναγγέλοντας μάλιστα προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ειδικότερα ο κ.Γεραπετρίτης ανέφερε σε δήλωση του ότι: “Κυπριακό μέσο ενημέρωσης κυκλοφόρησε ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το δημοσίευμα αναπαράγεται από γνωστών αντιλήψεων και πρακτικών μέσα στην Ελλάδα.”

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε στη συνέχεια ότι:

“Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ. Καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα.”

Κατήγγειλε δε ότι: “Τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό. Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί «διαπλεκόμενων», χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο.”

Εκτίμησε μάλιστα πως: “Ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω.

Είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα.”

Ο κ. Γεραπετρίτης προανήγγειλε ότι: “Αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη.”