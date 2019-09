Γιούνκερ: Δεν μου αρέσει η ιδέα ότι ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής αντιτίθεται στην μετανάστευση

Την αντίθεσή του με την ονομασία του χαρτοφυλακίου για την "Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής", που η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέθεσε στον Μαργαρίτη Σχοινά, εξέφρασε ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, μιλώντας στο euronews.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Κομισιόν, στην αποκλειστική του συνέντευξη, ανέφερε πως το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να αλλάξει όνομα.

«Δεν μου αρέσει η ιδέα ότι ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής αντιτίθεται στην μετανάστευση. Το να αποδέχεσαι όσους έρχονται από αλλού, είναι μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής", σημείωσε προσθέτοντας πως ο τίτλος του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Σύμφωνα με τον κ. Γιούνκερ, ο "Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής" είναι ο συνδυασμός των ταλέντων, των δράσεων και του σεβασμού για τους άλλους.





Η διάσωση της Ελλάδας δεν επιβάρυνε τους Ευρωπαίους φορολογούμενους

«Η Ελλάδα σώθηκε χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα του φτωχότερου μέρους του», δήλωσε επίσης στην ίδια συνέντευξη ο απερχόμενος πρόεδρος της Επιτροπής ερωτηθείς εάν ήταν ο αυτός που «κράτησε» την Ελλάδα στην Ευρωζώνη.

"Εάν η Κομισιόν έλεγε, «φύγετε αν θέλετε», θα είχαμε αποτύχει στην αποστολή μας, η οποία είναι να κρατήσουμε ενωμένες τις χώρες», ανέφερε ο κ. Γιούνκερ, προσθέτοντας: «Το να αποδεχτούμε ότι η Ελλάδα θα εγκατέλειπε το Ευρώ, θα αποτελούσε την αρχή του τέλους για το κοινό νόμισμα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κόστος της διάσωσης της Ελλάδας για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ ήταν κάθετος:

«Προσφέραμε εγγυήσεις, όμως, μέχρι τώρα, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα σεντ για την διάσωση της Ελλάδας».





Επιφυλάξεις Πράσινους και Σοσιαλδημοκράτες





Μετά τα εγκώμια για τον Έλληνα αντιπρόεδρο της Κομισιόν δεν λείπουν και οι επιφυλάξεις για τις αρμοδιότητές του. Ιδιαίτερα οι Πράσινοι ανησυχούν για μία «Ευρώπη-φρούριο» απέναντι στους μετανάστες.

Σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες η αριστερή εφημερίδα Tageszeitung επισημαίνει: «Θα αντιμετωπίζει η ΕΕ μελλοντικά τους πρόσφυγες ως 'απειλή για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής'; Αυτό το ερώτημα έχει προκαλέσει σφοδρή διαμάχη ανάμεσα στην επόμενη πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Πράσινοι και Σοσιαλδημοκράτες ζητούν αλλαγές στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο νέος Επίτροπος Μετανάστευσης Μαργαρίτης Σχοινάς. Ιδιαίτερα οι Πράσινοι αντιδρούν έντονα. Σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, το βράδυ της Τρίτης, πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το νέο χαρτοφυλάκιο που δημιούργησε η φον ντερ Λάιεν για τον συντηρητικό Έλληνα. Ονομάζεται 'Protecting our European way of life', δηλαδή 'Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής». Η επικεφαλής των Πρασίνων Σκα Κέλερ «απηύθυνε επιστολή, στην οποία αναφέρει ότι 'προκαλεί φόβο' η διατύπωση της φον ντερ Λάιεν». Σύμφωνα με την Tageszeitung «ο Σχοινάς θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα εξετάσει τους νέους Επιτρόπους από τα τέλη Σεπτεμβρίου και σίγουρα θα απορρίψει κάποιον από αυτούς».

Όπως μεταδίδει η Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF) «εκπρόσωπος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέρριψε την κριτική και εξήγησε ότι πρόκειται για μία ευρύτερη πολιτική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τον σεβασμό των αξιών, τη δημοκρατία, την αναπτυξιακή συνεργασία και τη διασυνοριακή καταπολέμηση της τρομοκρατίας». Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες σημειώνει ότι η κριτική «δεν αφορά το πρόσωπο» του Μαργαρίτη Σχοινά. Ωστόσο: «Το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες του 57χρονου υποψηφίου αντιπροέδρου της νέας Κομισιόν επιγράφονται 'Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής' προκάλεσε κριτική σε Πράσινους και Σοσιαλδημοκράτες, με δεδομένη την τάση απομονωτισμού στην πολιτική για το προσφυγικό. Εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας κατηγόρησε την Κομισιόν ότι οικειοποιείται τη γλώσσα των ακραίων δεξιών. Αναμένεται ότι στην ακρόαση (ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου) θα τεθούν αρκετά ερωτήματα επ' αυτού».