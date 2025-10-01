Η ΕΕ “κοιτά” τη Ρωσία, η Αθήνα “δείχνει” την Τουρκία

Τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στη Βαλτική, η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τη Μεσόγειο, θα τονίσει ο Μητσοτάκης στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη.

Κρίσιμη για τη διαμόρφωση της άμυνας της ΕΕ θα είναι η άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη. Και αυτό καθώς θα αποτελέσει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών για τον Οδικό Χάρτη 2030 για την άμυνα, ο οποίος θα συζητηθεί αναλυτικά στην τακτική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 23 και 24 Οκτωβρίου.

Καθώς οι κεντρικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες στρέφουν το βλέμμα στη Ρωσία, μετά και την εισβολή drones στην Πολωνία και τις υπερπτήσεις πάνω από τη Δανία, τη συζήτηση αναμένεται να μονοπωλήσει η αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων για τη στήριξη των κρατών-μελών της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ. Άλλωστε ήδη χώρες μέλη της ανατολικής Ευρώπης ετοιμάζουν ένα drone wall απέναντι στη Ρωσία.

Όσο όμως τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα μονοπωλεί η αντιμετώπιση της Ρωσίας, προκύπτει για την Ελλάδα και την Κύπρο ο κίνδυνος η ΕΕ να… λησμονήσει την Τουρκία. Ή -ακόμη χειρότερα- να θεωρήσει η ΕΕ την Τουρκία έναν πιθανό αμυντικό εταίρο, όπως θέλουν ειδικότερα η Ιταλία, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Η τελευταία μπορεί να έχει βγει από την ΕΕ συμμετέχει όμως εκ των πραγμάτων στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Για αυτό και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να τονίσει στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές.

Ο κ. Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον νότο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός θέτει το ζήτημα των απειλών στα νότια σύνορα της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου είχε τονίσει την ανάγκη να υπάρξει συνολική στρατηγική ασφάλειας για την Ευρώπη, καθώς οι απειλές δεν περιορίζονται στα ανατολικά σύνορα, αλλά εκτείνονται στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Με την εισήγηση αυτή μάλιστα είχαν τότε συνταχθεί και άλλοι ηγέτες του νότου, σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη.

Σε ό,τι αφορά εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο κ.Μητσοτάκης αναμένεται να θυμίσει την πρόταση που είχε υποβάλει, τον Μάιο του 2024, από κοινού με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το ευρωπαϊκό αυτό “Iron Dome” συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρέμβαση Μητσοτάκη και για το μεταναστευτικό

Μετά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ακολουθεί η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, του φόρουμ που ιδρύθηκε το 2022 με πρωτοβουλία Μακρόν και στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Μεγάλη Βρετανία, καθώς και ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Απόψε το βράδυ το βασιλικό ζεύγος της Δανίας θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν των ηγετών που θα μετέχουν στη Σύνοδο της ΕΠΚ, οι εργασίες της οποίας θα ξεκινήσουν αύριο Πέμπτη το πρωί. Η ατζέντα περιλαμβάνει την ενίσχυση της Ουκρανίας, τις πάγιες και νέες απειλές ασφάλειας για την Ευρώπη, το μεταναστευτικό, την οικονομική ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει παρέμβαση σε στρογγυλό τραπέζι για το μεταναστευτικό, όπου επίσης θα μετάσχουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρρας.

Στο πλαίσιο της ΕΠΚ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι καλούν τους ηγέτες να μετάσχουν σε άτυπη συνάντηση για την εγκαινίαση του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού κατά των Ναρκωτικών, η ίδρυση του οποίου είχε προταθεί στην προηγούμενη Σύνοδο της ΕΠΚ. Λόγω της διασυνοριακής φύσης της διακίνησης των ναρκωτικών, ο στόχος είναι η ΕΠΚ να αποτελέσει την πλατφόρμα για συντονισμένες πρωτοβουλίες.