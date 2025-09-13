Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στην 89η ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Παρακολουθήστε ζωντανά την ομιλία του.

Στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος.

Δείτε LIVE την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στην εξαετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα αδιέξοδα για τα οποία θα την κατηγορήσει ότι προκάλεσε σε μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει μέτρα για το δημογραφικό, την παραγωγικότητα, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, τη μείωση των ανισοτήτων, την αξιοπρεπή εργασία και τη δικαιότερη κατανομή πλούτου.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι μια Ελλάδα με δικαιοσύνη για όλους, ισχυρή οικονομία κι ένα Κράτος που σέβεται τον πολίτη.

Προς την κατεύθυνση αυτή διατυπώνει τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ με στόχο τη νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση και τη μεταρρύθμιση του Κράτους, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν αυτές πράξη.

Οι πέντε εθνικές προτεραιότητες είναι:

το δημογραφικό η υπέρβαση του 80% του βιοτικού επιπέδου της Ε.Ε. έως το 2035 η μείωση των ανισοτήτων η δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου η αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να μιλήσει για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, για νέο ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους, παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, για το σύστημα φορολόγησης, για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της παιδείας, της υγείας και του πρωτογενή τομέα, για τη μείωση του αριθμού των υπουργείων, για λύσεις στο ζήτημα της κοινωνικής στέγης και διαφάνεια παντού.