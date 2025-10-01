Η προτροπή Ελλάδας – Ιταλίας στο Global Sumud Flotilla που πλησιάζει στη Γάζα

Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καλώντας το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια του στολίσκου “Global Sumud Flotilla” και να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας αναφορικά με τον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”, όπου έφτασε τα 150 ναυτικά μίλια (278 χλμ.) από τη Γάζα, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Τετάρτης (1/10) και εισήλθε στη «ζώνη υψηλού κινδύνου».

Στην ανακοίνωση καλούν τις αρχές του Ισραήλ να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή συνδρομής των προξενιών.

Την ίδια ώρα, απευθύνουν έκκληση σε όσους συμμετέχουν στον στολίσκο να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας που μεταφέρουν, ενώ επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

“Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής.

Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας.

Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald J. Trump, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη”.

Επικίνδυνη επίθεση σε πλοία του στολίσκου

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (1/10), σκάφη πλησίασαν έναν αριθμό πλοίων του Στόλου, κάποια εκ των οποίων με τα φώτα σβηστά, με τους συμμετέχοντες να εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφαλείας ούτως ώστε να προετοιμαστούν για πιθανή αναχαίτιση.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, επρόκειτο για ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη, τα οποία διέκοψαν τις επικοινωνίες μεταξύ δύο πλοίων. Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Sumud, Thiago Ávila, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Ένα ισραηλινό στρατιωτικό σκάφος μόλις βρέθηκε μπροστά στα πλοία μας, εκφοβίζοντάς μας, καταστρέφοντας τα συστήματα επικοινωνίας μας και πραγματοποιώντας πολύ επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από τα προπορευόμενα πλοία μας, το ALMA και το SIRIUS! Παρά την απώλεια ηλεκτρονικών συσκευών, κανείς δεν τραυματίστηκε και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!».

Σε ανακοίνωση του Global Sumud Flotilla περιγράφεται η ενόχληση ως εξής: “Ένα από τα κύρια πλοία μας, το Alma, περικυκλώθηκε επιθετικά από ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο για αρκετά λεπτά. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, οι επικοινωνίες επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών κυκλωμάτων μας, απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως και το πολεμικό πλοίο πλησίασε επικίνδυνα, αναγκάζοντας τον καπετάνιο να κάνει μια απότομη ελιγμό αποφυγής για να αποφύγει μετωπική σύγκρουση.

Λίγο μετά, το ίδιο πολεμικό πλοίο στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας παρόμοιους ελιγμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν τελικά απομακρυνθεί”.

Μάλιστα η ανακοίνωση καταλήγει: “Η αποστολή μας παραμένει σαφής: να αμφισβητήσουμε την παράνομη πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ, να σταθούμε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και να παραδώσουμε βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που αντιμετωπίζει την πείνα και τη γενοκτονία”.