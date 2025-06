Ινστιτούτο Τσίπρα: Η 2η Διεθνής Διάσκεψη για την Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη -LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Παρακολουθείστε ζωντανά την 2η Διεθνή Διάσκεψη για την Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Κορυφαίοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ακτιβιστές από τις ΗΠΑ, την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη συμμετέχουν στη 2η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Σκαλκώτα, σήμερα, 10 Ιουνίου 2025.

Μεταξύ άλλων, συμμετέχουν οι: Bernie Sanders, Michael Sandel, Enrico Letta, Jeffrey Kopstein Yolanda Diaz, Marshall Ganz, Elly Schlein, Francois Ruffin, Ines Schwerdtner, Leo Gerden.

Οι προοδευτικές δυνάμεις από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού μιλούν για την οικοδόμηση Κινήματος για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη με ομιλητές τους Bernie Sanders, Enrico Letta, Yolanda Diaz, Elly Schlein, Ines Schwerdtner, Francois Ruffin

Οι καθηγητές Michael Sandel, Jeffrey Kopstein, Marshall Ganz από τις ΗΠΑ, ο Leo Gerden από το κίνημα φοιτητών Harvard, ο Πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Βόρειας Μακεδονίας Venko Filipce, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος Βραζιλίας Humberto Costa, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημιού Χριστίνα Κουλούρη, η Nazli Akyuz από τον Δήμο Κων/πολης και ο αρμενο-τούρκος πρώην βουλευτής του HDP, Garo Paylan μιλούν για την προοδευτική απάντηση στην κρίση των θεσμών και στην ακροδεξιά στις ΗΠΑ, την Λατινική Αμερική, την ΕΕ, τα Βαλκάνια και την Τουρκία.

Από τον χώρο της ψηφιακής πολιτικής, της έρευνας της αγοράς και του ακτιβισμού, οι Δώρα Κοτσακά, Eλισάβετ Λινού, Κώστας Γαβρόγλου, Emily Tavoulareas, Κωνσταντίνος Κακαβούλης και Χρήστος Πόριος μιλούν για την δημοκρατία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Tο Βραβείο Ειρήνης Πρεσπών 2025 θα απονεμηθεί στους τέσσερις Παλαιστίνους και Ισραηλινούς συντελεστές του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «No Other Land»

Η 2η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

«Ένα χρόνο μετά την 1η Διεθνή Διάσκεψη, με τους πολέμους στην Ουκρανία και Παλαιστίνη να κλιμακώνονται, η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η στρατιωτικοποίηση της ευρωπαικής πολιτικής, ο ορισμός του «δίκαιου του ισχυρού» ως σημείο αναφοράς των διεθνών σχέσεων, η θεσμοθέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην εκτελεστική εξουσία και η ισχυροποίηση αυταρχικών καθεστώτων, έχουν οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση και συντονισμό της ακροδεξιάς στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την υπονόμευση της ίδιας της Δημοκρατίας αναφέρει το Ινστιτούτο.

Στο πλαίσιο αυτό το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα αφιερώνει τη 2η Διεθνή Διάσκεψη στην ανάπτυξη ενός Κινήματος Δημοκρατίας και Κοινωνική Δικαιοσύνης στις δύο πλευρές του Ατλαντικού που θα βασίζεται σε προοδευτικές πολιτικές για τη θωράκιση της Δημοκρατίας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, την παγκόσμια και περιφερειακή ειρήνη και την προάσπιση των νέων κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσου του ψηφιακού μετασχηματισμού,

Διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης των κοινωνικών αγώνων και την ακαδημαϊκή κοινότητα αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα να καταθέσουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους.

«Χτίζοντας ένα κίνημα για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», θα μιλήσουν:

Ο Bernie Sanders, ο εμβληματικός και ακούραστος αγωνιστής της Δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ

Η Ines Schwerdtner, από τις πιο δυναμικές και ανερχόμενες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής Αριστεράς, συμπρόεδρος του Die Linke της Γερμανίας

Ο Enrico Letta, ο υπέρμαχος της προώθησης προοδευτικών κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας

Ο Francois Ruffin, ο «επαναστάτης μεταρρυθμιστής» της γαλλικής πολιτικής σκηνής, βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Συνιδρυτής του Nouveau Front Populaire

Η Elly Schlein, η νέα, δυνατή φωνή των Ιταλικών προοδευτικών δυνάμεων, Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) της Ιταλίας

Η Yolanda Diaz, πρωτοπόρος της Αριστεράς του ρεαλισμού και των μεταρρυθμίσεων, αναπληρώτρια Πρωθυπουργός, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Ισπανίας

«Η προοδευτική απάντηση στην κρίση Δημοκρατίας», θα μιλήσουν:

Ο Michael Sandel, πολιτικός φιλόσοφος και μεγάλος δάσκαλος τις διαλέξεις του οποίου για τη Δικαιοσύνη παρακολουθούν χιλιάδες φοιτητές και πολίτες, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Harvard University.

Ο Marshall Ganz, ηγετική προσωπικότητα του εργατικού κινήματος και των αγώνων για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, αναπληρωτής Καθηγητής στην Ηγεσία, Οργάνωση και την Κοινωνία των Πολιτών, Harvard Kennedy School of Government

Ο Jeffrey Kopstein, ο υπερασπιστής του Κράτους Δικαίου και πολέμιος της αποδυνάμωσης των θεσμών από αυταρχικά καθεστώτα και φιλελεύθερες δημοκρατίες, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο University of California.

Ο Huberto Costa, Πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος, γερουσιαστής και πρώην υπουργός Υγείας της Βραζιλίας

Η Χριστίνα Κουλούρη, εξέχουσα ερευνήτρια της ελληνικής ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών.

Ο Venko Filipče, νέος πρόεδρος του Κόμματος Σοσιαλδημοκρατών (SDSM), Βόρεια Μακεδονία

Η Nazlı Akyüz, πρόεδρος Επιτροπής ΕΕ και Εξωτερικών Σχέσεων, Mέλος Συμβουλίου Μητροπολιτικού Δήμου Κων/πολης

Ο Garo Paylan, ο ατρόμητος αγωνιστής για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, πρώην βουλευτής του Τουρκικού Κοινοβουλίου με το People’s Democratic Party (HDP)

Ο Leo Gerdén, ο εκπρόσωπος του Harvard Students for Freedom, των φοιτητών που διαμαρτύρονται κατά των αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

«Δημοκρατία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» θα μιλήσουν:

Η Emily Tavoulareas, επίκουρη καθηγήτρια και ερευνήτρια στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής McCourt του Πανεπιστημίου Georgetown, για τη σχέση της τεχνολογίας με την πολιτική και τη διακυβέρνηση ως κεντρικό μοχλό για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών.

Η Ελισάβετ Λινού, διακεκριμένη Ελληνίδα ακαδημαϊκός και ερευνήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια δημοσίων πολιτικών και διοίκησης στο πανεπιστήμιο Harvard, με σημαντική συνεισφορά στην ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Χρήστος Πόριος, μηχανικός λογισμικού, απόφοιτος του πανεπιστημίου Harvard ιδρυτής της Schema Labs, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα την Αθήνα, που αναπτύσσει τεχνολογικά εργαλεία για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατία.

Ο Κωνσταντίνος Κακαβούλης είναι ένας από τους πρωτοπόρους υπερασπιστές των ψηφιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, συνιδρυτής της HomoDigitalis, της πρώτης μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένη στην προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων σε νομικό επίπεδο,

Ο Κώστας Γαβρόγλου, ιστορικός της επιστήμης, διανοητής της εκπαίδευσης, ακαδημαϊκός και πολιτικός, συνέβαλε ως υπουργός Παιδείας κατά την περίοδο 2016-2019 στην προώθηση προοδευτικών μεταρρυθμιστικών πολιτικών και προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Διάσκεψης, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα θα απονείμει το Βραβείο Ειρήνης Πρεσπών 2025 στους τέσσερις συντελεστές του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «No Other Land», τον Basel Adra, Παλαιστίνιο κινηματογραφιστή, τον Hamdan Ballal, Παλαιστίνιο φωτογράφο και ακτιβιστή, τον Yuval Abraham, Ισραηλινό δημοσιογράφο και στην Ισραηλινή σκηνοθέτιδα, Rachel Szor. Θα το παραλάβουν ο Hamdan Ballal και Yuval Abraham.

Την συνολική παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχουν η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου και ο ηθοποιός-σκηνοθέτης Αιμίλιος Χειλάκης.

Επιμέρους θεματικές ενότητες θα συντονίσουν η Δώρα Κοτσακά, Ερευνήτρια – Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, και ο Χάρης Τζήμητρας, Διευθυντής, Cyprus Center, Peace Research Institute Oslo.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15.00: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

15.45: ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Συντονιστές: Δώρα Αναγνωστοπούλου, Δημοσιογράφος & Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός & Σκηνοθέτης

Ευάγγελος Καλπαδάκης, Διευθυντής, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

16.00: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Η προοδευτική απάντηση στην κρίση Δημοκρατίας

Michael Sandel, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Harvard University (online)

Jeffrey Kopstein, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, University of California, Irvine

Marshall Ganz, Αναπληρωτής Καθηγητής – Ηγεσία, Οργάνωση και Κοινωνία των Πολιτών, Harvard Kennedy School of Government (video message)

Leo Gerdén, Εκπρόσωπος, Harvard Students for Freedom

Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας & Πρύτανις, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Humberto Costa, Μεταβατικός Πρόεδρος, Partido dos Trabalhadores (PT-Βραζιλία), 2ος Αντιπρόεδρος, Ομοσπονδιακή Γερουσία Βραζιλίας (video message)

Venko Filipče, Πρόεδρος Κόμματος Σοσιαλδημοκρατών (SDSM), Βόρεια Μακεδονία

Nazlı Akyüz, Πρόεδρος Επιτροπής ΕΕ και Εξωτερικών Σχέσεων, Mέλος Συμβουλίου Μητροπολιτικού Δήμου Κων/πολης

Garo Paylan, Επισκέπτης Ερευνητής, Europe Program at the Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, Βουλευτής Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Halkların Demokratik Partisi-HDP (2015-2023)

Συντονισμός: Χάρης Τζήμητρας, Διευθυντής, Cyprus Center, Peace Research Institute Oslo, Κύπρος

17.30: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Δημοκρατία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Emily Tavoulareas, Επίκουρη Καθηγήτρια και Ερευνήτρια στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής McCourt του Πανεπιστημίου Georgetown (online)

Ελισάβετ Λινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίων Πολιτικών και Διοίκησης, Harvard Kennedy School of Government (online)

Χρήστος Πόριος, Ιδρυτής, Schema Labs & Open Council

Κωνσταντίνος Κακαβούλης, Δικηγόρος, Συνιδρυτής Homo Digitalis

Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016–2019)

Συντονισμός: Δώρα Κοτσακά, Ερευνήτρια – Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας

18: 30: ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Απονομή του Βραβείου Ειρήνης των Πρεσπών από Αλέξη Τσίπρα και Zoran Zaev στους σκηνοθέτες του Ντοκιμαντέρ “No Other Land” Yuval Abraham και Basel Adra

18:45: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Χτίζοντας ένα κίνημα για Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη στις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Bernie Sanders, Γερουσιαστής (Vermont), Democratic Party (HΠΑ) (online)

Yolanda Diaz, Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Ισπανία

Francois Ruffin, Βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Συνιδρυτής του Nouveau Front Populaire (Γαλλία) (online)

Elly Schlein, Γραμματέας, Partido Democrático, Ιταλία

Ines Schwerdtner, Συμπρόεδρος, Die Linke (Γερμανία) (online)

Enrico Letta, Πρωθυπουργός της Ιταλίας (2013-2014), Πρόεδρος, Jacques Delors Institut, Πρύτανης, IE University Madrid (online)

Συντονισμός: Δώρα Αναγνωστοπούλου, Δημοσιογράφος & Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός & Σκηνοθέτης

20.15: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ – Πρωθυπουργός της Ελλάδας (2015-2019)

21.00: ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ