Ισραηλινοί έποικοι καταπατούν κτήματα μοναστηριού, ενώ η Αθήνα συσκέπτεται

Εκτενής σύσκεψη στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν μετά τις πληροφορίες για επέκταση των καταπατήσεων από Εβραίους εποίκους εκτάσεων της Μονής Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτη, στην Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης.

Την ώρα που η Ελλάδα έχει ανοιχτά μέτωπα στην εξωτερική πολιτική από την Αίγυπτο μέχρι τη Λιβύη και την Τουρκία, «πονοκέφαλος» φαίνεται πως προκύπτει και από την πλευρά του Ισραήλ για ένα ζήτημα πάντως που δεν είναι καινούριο, αλλά έρχεται ως επακόλουθο όσων συνέβησαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, σε ελληνικά νησιά.

Ο λόγος, η πληροφορία που έχει φτάσει στην Αθήνα για επεκτάσεις των καταπατήσεων από Ισραηλινούς εποίκους σε εκτάσεις που ανήκουν στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία -και πιο συγκεκριμένα στη Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτη στην Ιεριχώ- στη Δυτική Οχθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή», μάλιστα, τις προηγούμενες ώρες έλαβε εκτενής σύσκεψη στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Αν η Αθήνα δεν μπορεί να παρέμβει για το ζήτημα των εποικισμών συνολικότερα, όταν οι καταπατήσεις περιλαμβάνουν περιοχές που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τότε τίθεται σε λειτουργία ο σταθερός διπλωματικός δίαυλος ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, ο οποίος, μάλιστα, αφορά πολύ συχνά και θετικές ειδήσεις, όπως –για παράδειγμα– η συνεργασία ανάμεσα σε θέματα πολιτισμού.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, Αθήνα και Ιερουσαλήμ έχουν έλθει τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές σε αντιπαράθεση για την περιουσία και τις εκτάσεις που ανήκουν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Και οι εποικισμοί της Δυτικής Οχθης δεν είναι νέο φαινόμενο, ούτε βέβαια και παροδικό. Ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο του πολλαπλασιασμού των εποικισμών στη Δυτική Οχθη.

Σημειώνεται πως, η ιστορική μονή, που σύμφωνα με την παράδοση είχε χτιστεί τον 5ο αιώνα από τον ίδιο τον Αγιο Γεράσιμο, βρίσκεται στα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας. Το μοναστήρι έχει σύγχρονες κτιριακές υποδομές, ωστόσο κάποια τμήματά του ανάγονται στον 9ο και τον 12ο αιώνα.

Για την Αθήνα, δε, η διαφύλαξη της περιουσίας των ελληνορθόδοξων μοναστηριών είναι καίριας σημασίας και μπορεί να αποτελέσει σημείο τριβής με την Ιερουσαλήμ, ιδιαίτερα καθώς το ενδιαφέρον αυτό είναι γνωστό στο Ισραήλ.