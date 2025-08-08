Καραμανλής: “Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά”

Η συλλυπητήρια δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου.

Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».