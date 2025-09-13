Κυρανάκης για αυστηρότερες ποινές στον νέο ΚΟΚ: “Η δεύτερη φορά δεν συγχωρείται”

“Ο νέος ΚΟΚ λέει στον παραβάτη ότι μετά την δεύτερη φορά δεν συγχωρείται γιατί είσαι επικίνδυνος και ύποπτος τέλεσης τροχαίων εγκλημάτων” δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Τις νέες παρεμβάσεις στις μεταφορές και στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που σήμερα ξεκινά η εφαρμογή τους, παρουσίασε ο Αναπληρωτή Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι από σήμερα το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση κάθε Σάββατο, διευκολύνοντας τους πολίτες στις μετακινήσεις τους, ενώ επεσήμανε πως μεταξύ άλλων στόχος είναι να ενισχυθεί η νυχτερινή ζωή της πόλης και να περιοριστεί η κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο και κυρίως τα τροχαία ατυχήματα, που σημειώνονται.

Παράλληλα, αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σημείωσε ότι περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για την επικίνδυνη οδήγηση τονίζοντας πως «Θέλουμε να βάλουμε τέλος στην ατιμωρησία. Η ζωή δεν έχει τιμή και οι παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο αυστηρά. (..) Ο νέος ΚΟΚ λέει στον παραβάτη ότι μετά την δεύτερη φορά δεν συγχωρείται γιατί είσαι επικίνδυνος και ύποπτος τέλεσης τροχαίων εγκλημάτων».

Σχετικά με τον κλάδο των ταξί, ο υπουργός ανέφερε ότι προχωρούν ρυθμίσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. «Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα σέβεται και τον επαγγελματία και τον πολίτη», επεσήμανε.

Σε ό,τι αφορά sτα οικονομικά μέτρα, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας. Όπως είπε, εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα για τα νέα ζευγάρια, ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα. «Θέλουμε να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα των νέων γονιών, να έχουν περισσότερους πόρους και λιγότερα βάρη», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι όλες οι παρεμβάσεις κινούνται σε μια στρατηγική που ενώνει την αναβάθμιση των υποδομών με την κοινωνική πολιτική, με στόχο «μια Ελλάδα πιο ασφαλή, πιο δίκαιη και πιο φιλική προς τους πολίτες».