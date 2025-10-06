Κυβερνητικά στελέχη για Ρούτσι: Στηρίξαμε ανθρώπινα τον πατέρα, σεβαστήκαμε τη Δικαιοσύνη

Τις πληροφορίες πως έγινε δεκτό το αίτημα συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη.

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή στήριξε ανθρώπινα τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, αλλά σεβάστηκε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, λένε κυβερνητικά στελέχη, σχολάζοντας τις πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ πως έγινε δεκτό το αίτημα συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις.

“Η θέση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή, δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ήταν η πλήρης στήριξη στον ανθρώπινο πόνο του απεργού πείνας κ. Ρούτσι, μακριά από την απροκάλυπτη επιχείρηση πολιτικής εκμετάλλευσης του τραγικού πατέρα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης”, αναφέρουν ειδικότερα καταρχήν κυβερνητικά στελέχη.

“Στην κυβέρνηση σεβαστήκαμε απόλυτα τον ρόλο της δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών, που αποτελεί ουσιώδη αρχή της δημοκρατίας μας. Μόνο η Εισαγγελία Λαρίσης, εν προκειμένω, είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ. Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και πάγια αρχή για την κυβέρνηση”, συνεχίζουν τα ίδια στελέχη και καταλήγουν:

“Η προσπάθεια όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και να εκμεταλλευθούν κομματικά τον ανθρώπινο πόνο των συγγενών, για να πετύχουν τον ένα και μοναδικό τους στόχο που ήταν η καθυστέρηση της δίκης έπεσε στο κενό. Το πάνδημο αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών περνά μόνο μέσα από τη δίκη, η οποία θα διεξαχθεί, όσο και αν δεν το επιθυμούν συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν επενδύσει την πολιτική τους επιβίωση στην καπηλεία των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.”