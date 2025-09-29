Μαρινάκης για Ρούτσι: Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φωτογράφισε την Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι επικεφαλής κομμάτων με τη νομική τους ιδιότητα προσπαθούν να καθυστερήσουν τη δίκη.

Σε δύσκολη θέση παραμένει η κυβέρνηση, καθώς ο Πάνος Ρούτσι που έχει χάσει τον γιο του Ντένις στην τραγωδία των Τεμπών, συνεχίζει την απεργία πείνας, ζητώντας να γίνει εκταφή και για τοξικολογικές εκτός από ταυτοποίηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επανέλαβε ότι σε ανθρώπινο επίπεδο και ο ίδιος και η κυβέρνηση είναι στο πλευρό ενός πατέρα, που προβάλλει αιτήματα για το παιδί που έχασε σε μία τραγωδία.

“Όλοι ζητούμε δικαιοσύνη. Αλλά σε μία δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές, κανέναν άλλο”, τόνισε όμως και πρόσθεσε: “Δεν θα επιτρέψουμε θεσμικά ένα δεύτερο γύρο χυδαίας προσπάθειας εργαλειοποίησης, που επιχείρησαν τα κόμματα με στόχο να αναζητήσουν ψήφους στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων”.

Δήλωσε μάλιστα ότι: “Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών και των νεκρών που δήθεν έκρυβε η κυβέρνηση. Βρήκαν ευκαιρία, πάνω σε αυτό τον άνθρωπο παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να διχάσουν την κοινωνία”.

Φωτογράφισε ειδικότερα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι συνήγορος του κ.Ρούτσι, λέγοντας ότι: “Συγκεκριμένα κόμματα, επικεφαλής των οποίων χρησιμοποιώντας τη νομική τους ιδιότητα προσπαθούν να παίξουν καθυστερήσεις για να μην ξεκινήσει η δίκη”.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι: “Για κάθε αίτημα μόνη αρμόδια είναι η δικαιοσύνη. Θέλουν τα κόμματα – όχι οι συγγενείς – να κάνουν την Ελλάδα μπανανία. Δεν θα κάνουν τη χώρα μπανανία. Η χώρα έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, οφείλουμε να σεβαστούμε αποφάσεις της”.

Επικαλέστηκε άλλωστε ότι και η ηγεσία του Αρείου Πάγου έχει τονίσει πως οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να υποβληθεί και μετά την έναρξη της δίκης.

“Εάν παραγγέλνουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη όπως συνέβαινε από το Μαξίμου επί Τσίπρα, τότε για ποια δημοκρατία μιλάμε; Δε θα έπρεπε να είναι καν αντικείμενο συζήτησης” είπε επίσης και κατηγόρησε στελέχη της αντιπολίτευσης ότι: “Μετατρέπονται σε εισαγγελείς και ανακριτές. Βρίσκουν ευκαιρία προβολής δίπλα σε πονεμένο πατέρα.”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε δε ότι: “Αυτή είναι η αντιπολίτευση της χώρας αν και υπάρχουν διακυμάνσεις. Ήταν η κ. Κωνσταντοπούλου που προσέβαλλε τη μνήμη του νεκρού μηχανοδηγού. Υπάρχουν άλλοι αρχηγοί όπως ο κ. Φάμελλος που πήγε να συνδέσει το θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό”.

Επανέλαβε ότι: “Δεν θα παραγγείλουμε ποτέ εμείς αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Είπε η Δικαιοσύνη ότι όποιο αίτημα μπορεί να υποβληθεί στη δίκη. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη”. Καθώς και ότι: “Τον άνθρωπο αυτό τον σεβόμαστε απόλυτα. Αλλά δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος πολιτικής εκμετάλλευσης, ούτε να παραγγείλουμε αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ούτε να γίνουμε δικαστές. Η χώρα μας έχει διάκριση εξουσιών. Εάν δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι δικό τους πρόβλημα. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι”.